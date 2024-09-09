月薪3萬如何買iPhone 16？網曝3招輕鬆入手　資費高還能0元換機

蘋果發表會9月10日凌晨登場，屆時iPhone 16完整面貌也會完整呈現，而就在新機發表前，就有網友在Ptt上發文詢問「月薪3萬元該如何買iPhone 16？」引發熱議，多數民眾提供兩種方式「分期」和「搭資費」，就不用一口氣拿出比薪水還有多的錢來買空機，另外，「舊換新」也是一個省荷包的方式。
蘋果還沒有揭曉iPhone 16的價格，外傳有可能會再上漲一些，手機漲價速度，可能小資族調薪的速度完全跟不上，因此Ptt上就有網友發文詢問：假如月收入為3萬元，但每個月基本開銷包含房租和吃喝娛樂費等，一個月薪水可能只剩下5000元，但最便宜的iPhone Pro也要3萬5000元，換算下來大約要存7個月才能入手新手機，網友發問「30K小資族都怎麼買iPhone的？」
該則發文就吸引不少民眾討論，有人認為「一隻可以用5年，其實不貴吧！」多數人推薦可以「分期」，不少平台都有分期0利率的方案提供，可以慢慢支付手機的費用，才不會一口氣荷包大縮水的感覺。
除了分期，搭配電信商的資費方案也是網友推薦的解法，認為反正都需要打電話或是用網路，不如直接綁資費，就能用較便宜的價格入手新手機。電信商有推出0元手機方案，但需要綁定高資費，像是1599月租費，且需要綁4年，未必划算。網友就建議可以選擇綁定2年，之後想換新手機，剛好也能換資費。
還有精打細算的民眾就推薦「舊換新」，網友認為「iPhone 如果每年換，且舊機賣掉，其實換新機沒多少錢」。《NOWnews》實際計算，如果用iPhone 14 Pro 128GB透果蘋果官網「Apple Trade In 換購方案」，回收價格為16200元，則大約存2萬元應該就能買到新機。
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該則發文就吸引不少民眾討論，有人認為「一隻可以用5年，其實不貴吧！」多數人推薦可以「分期」，不少平台都有分期0利率的方案提供，可以慢慢支付手機的費用，才不會一口氣荷包大縮水的感覺。
除了分期，搭配電信商的資費方案也是網友推薦的解法，認為反正都需要打電話或是用網路，不如直接綁資費，就能用較便宜的價格入手新手機。電信商有推出0元手機方案，但需要綁定高資費，像是1599月租費，且需要綁4年，未必划算。網友就建議可以選擇綁定2年，之後想換新手機，剛好也能換資費。
還有精打細算的民眾就推薦「舊換新」，網友認為「iPhone 如果每年換，且舊機賣掉，其實換新機沒多少錢」。《NOWnews》實際計算，如果用iPhone 14 Pro 128GB透果蘋果官網「Apple Trade In 換購方案」，回收價格為16200元，則大約存2萬元應該就能買到新機。
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