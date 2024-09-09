僅押2個月太天真！邱毅預言：柯文哲關到「這一刻」

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民眾黨主席柯文哲因京華城貪污案遭法官裁定羈押禁見，律師團今（9）日發出聲明，以柯不願讓法院為難為由，故基尊重當事人意願不再抗告，請檢方於2個月羈押期間內，窮盡調查義務。對此前立委邱毅認為，司法界都認為他太天真了，既然賴清德都要置他於死地，還能2個月出來嗎？預言至少4個月起跳甚至更長，另民眾黨稱柯是「台灣曼德拉」，則認為連施明德都做不成曼德拉，「那輪得到你柯文哲！」邱毅說，台北法院羈押二庭法官呂政燁的裁定，明顯有重大違失，柯文哲律師團均主張要提出抗告，但今天突然傳出柯文哲不提抗告，律師團尊重委託人意見不抗告了。邱毅說，當時呂政燁的收押裁定文出來，引起台灣社會譁然，其中有三個理由，首先法官承認檢察官找不到金流及收賄証據，所以不是以違反職務貪污受賄罪收押，而是以圖利罪收押，法官甚至認為超過560%容積率就是違法，這是極離譜，而且侵犯地方政府行政裁量權的說法。其次是圖利罪在司法先進國家多已廢除，併入貪污受賄罪內，必須以存在貪污受賄金流，圖利罪才成立，因此過去台灣若僅存圖利罪嫌疑，是不會收押的。第三，呂政燁過去在法庭上自承為綠色法官，此事經施明德公開指控，按理不會無中生有，且其在2013年被監察院彈劾過，認為其違反法官倫理、辦案程序，令訴訟人權益受損，情節非常嚴重，不知為何現在還能忝為法官一職。邱毅說，面對如此明顯的政治操作、司法追殺，柯文哲為何不提抗告？除他自覺抗告無益，篤定被駁回以外，是否在看守所內受到脅迫，使其不得不在壓力下屈從，例如在偵訊期間，就曾對其妻子進行十多小時疲勞偵訊，這件事想必對柯文哲存在極大的陰影，目前他已被收押在看守所內，人為刀俎，我為魚肉。最後邱毅指出，律師稱柯文哲希望收押期2個月後即可出牢籠，但司法界都認為他太天真、被騙了，既然賴清德決定要置他於死地，還能2個月出來嗎？他預言最少4個月起跳甚至更長，反正理由隨權力者說，還由得了柯文哲說三道四？另民眾黨稱柯是「台灣曼德拉」，邱毅認為，連施明德都做不成曼德拉，「那輪得到你柯文哲！」