中秋節賞月最強地點！北市動物園9/14開星光場　免費入園條件曝光

今年中秋節最強最特殊賞月地點確定了！台北市立動物園（木柵動物園）今（9）日宣布，將在9月14日(本週六)舉辦「星光賞月」活動，將營業時間延長至晚間9點，而且住在附近的文山區居民，還能帶著親友免費入園，現場豐富活動一次看，快來度過一個最獨特的中秋吧！
每年9月份的第三個星期六為小貓熊日，台北市立動物園也宣布，今年將提前慶祝小貓熊日與中秋節，將在9月14日（六）當天舉辦「悠遊月光下」中秋團圓夜活動，現場將有野餐區、品茗賞月區供民眾休息，而且文山區居民還能攜帶親友免費入園，小朋友還能製作「夜光小貓熊」，度過最開心的中秋佳節。
台北市立動物園中秋節星光場活動一次看
🌕「星光賞月」
活動日期：9月14日(六)
開放時間：16:00-21:00
開放區域：夜間限定區域
優惠對象：文山區居民持身分證明文件攜伴含本人共6名親友可免費入園；星光票60元
野餐限定區：大門舞台前
🌕「夜光小貓熊」柚燈活動
活動對象：所有遊客
活動時間：16:00-19:30 (最後收件時間)
刻柚地點：永續食堂 (列車總站對面)
抽獎券投遞、柚燈展示地點：大門廣場活動攤位「柚燈展示區」，時間18:00-20:10 (不定時進行抽獎、視當日情形調整)。
參加方式：分為現場刻柚、自行雕刻兩種，詳細活動內容點此查看。
🌕茶逢知己
開放時間：16:30-20:00
內容：在星光賞月後，稍作休息、細細品茶，由茶香圍繞其身沉靜在中秋氛圍
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台北市立動物園中秋節星光場活動一次看
🌕「星光賞月」
活動日期：9月14日(六)
開放時間：16:00-21:00
開放區域：夜間限定區域
優惠對象：文山區居民持身分證明文件攜伴含本人共6名親友可免費入園；星光票60元
野餐限定區：大門舞台前
🌕「夜光小貓熊」柚燈活動
活動對象：所有遊客
活動時間：16:00-19:30 (最後收件時間)
刻柚地點：永續食堂 (列車總站對面)
抽獎券投遞、柚燈展示地點：大門廣場活動攤位「柚燈展示區」，時間18:00-20:10 (不定時進行抽獎、視當日情形調整)。
參加方式：分為現場刻柚、自行雕刻兩種，詳細活動內容點此查看。
🌕茶逢知己
開放時間：16:30-20:00
內容：在星光賞月後，稍作休息、細細品茶，由茶香圍繞其身沉靜在中秋氛圍