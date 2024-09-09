美選辯論「檢察官vs.電視明星」　從賀錦麗川普背景分析雙方優勢

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▲美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗雖是第一次以總統候選人身份辯論，但她多次公開演講在網路社群爆紅。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國前總統、共和黨總統候選人川普有過多次大選辯論經驗。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選倒數2個月，第二場總統辯論即將在台灣時間週三（11）上午9時舉行，這是民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普首次交鋒，相較於擁有6次大選辯論經驗的川普，檢察官出身的賀錦麗如何與其應對，可能對於這次選情產生重大影響。這場美選電視辯論被認為可能是賀錦麗與川普唯一一次的公開交鋒，此前現任總統拜登因為災難性的辯論表現而被迫放棄爭取連任，顯示大選辯論確實有機會投下政治震撼彈，改變選情走向。辯論前夕，《美聯社》與《英國廣播公司》也針對雙方背景進行分析，並盤點這場宛如「檢察官vs.電視明星」辯論的亮點。相較川普有過6次總統辯論經驗，這次辯論是賀錦麗首次以總統候選人的身分登上辯論舞台。作為前檢察官，賀錦麗擁有豐富的法律背景和辯論經驗。她善於利用鋒利的言詞揭示對手的弱點，並透過演繹式推理將事實編織成有力的敘事。賓州大學傳播學教授傑米遜（Kathleen Hall Jamieson）指出，賀錦麗在辯論中能夠有效地運用非言語的表達方式，如搖頭、微笑等，來增強她的說服力。例如在2020年副總統辯論中，當時賀錦麗辯論期間屢遭時任共和黨副總統候選人彭斯打斷，但她冷靜地以一句「副總統先生，我正在講話…我正在講話」，不僅成功把彭斯和愛打斷他人發言的川普畫上等號，還成功加深彭斯「不讓女性說話的大男人」形象，令觀眾對其產生負面觀感，而她則像循循善誘的老師，「如果你不介意讓我把話說完，我們就能好好對話。」賀錦麗多次展示了避免跳入「憤怒黑人女性」陷阱的演講風格，但這並非沒有弱點，分析也認為這使賀錦麗經常淪為「防守反擊」的角色，在主動進攻方面不夠有力，例如曾因未能充分捍衛拜登的政策立場受到批評。對賀錦麗來說，這次她面臨的挑戰是如何在不被川普激怒的情況下，好好介紹自己和政策立場，前賓州州長倫德爾（Ed Rendell）提醒，和川普辯論並不容易，因為選民希望候選人是穩定的，「選民希望看見的是一個能夠把持好自己、不會退縮、也不會被打垮的女性候選人」，民主黨策士班奈特（Matt Bennett）也認為選民對於川普的期待過低，因此賀錦麗必須侃侃而談地講出她準備好要傳達的理念與政策，展現她年輕、有活力、更跟得上時代的那一面。個人領袖魅力則是川普的重要利器，在過去數次總統辯論中，川普經常展現了他獨特的舞台掌控力。儘管沒有政治精英的傳統背景，但從電視節目起家的川普往往善於使用在舞台上走動、偏離主題等方式製造吸睛時刻，成功獲得支持者的共鳴，其言行風格更善於把整場辯論的重點傾向至他個人的表演舞台，對手往往難以招架。雖然他缺乏傳統的政治背景，但自從2016年以來，他在辯論中經常採取打斷對手、在舞台上走動、偏離主題等方式來吸引注意力，並以此贏得支持者的共鳴。川普的辯論風格充滿對抗性，他善於將辯論變成個人的秀場，這使得對手難以應付。報導指出，前歐巴馬政府官員朱利安·卡斯楚（Julian Castro）形容川普的辯論風格「惡劣且狡猾」，這讓賀錦麗陣營難以完全準備，尤其是這次辯論的「閉麥」規則限制對手打斷發言，讓賀錦麗難以逼出川普在觀眾面前失控，但對川普來說，他依然可利用規則中的漏洞來影響辯論進程，打斷對手有條理的論述。不少川普支持者認為，正是他的辯論風格展現了領袖的強硬與果斷，成功吸引選民支持，不過這種脫稿表現也經常受到爭議，包含發表不實言論、在毫無數據保證的情況下質疑對手等。無論如何，總統大選辯論對川普來說並不陌生，足夠的辯論經驗確實能夠替他帶來一定程度的優勢。