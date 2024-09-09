名家論壇》單厚之／柯文哲不抗告，兩個月拼生死

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台北地院9/5裁定柯文哲羈押禁見，民眾黨昨天立法院外聚集小草宣講，號稱有兩萬人到場聲援柯文哲。結果柯文哲律師團今天就發表聲明，以「不願讓法院有所為難」、「盡全力配合調查」為由，確定不再提出抗告。柯文哲的決定並不令人意外。從法律實務上來說，不論柯文哲的案情如何，被告抗告成功的可能性極低；而即便高院發回更審，以目前的氛圍來看，北院也很難再次做出「無保請回」的裁決。柯文哲和民眾黨早已多次宣稱，即便交保柯文哲也會不會接受，既然如此，又何必冒著再次失敗的風險，讓自己再次置身風口浪尖，讓自己更加難堪。從民眾黨在柯文哲羈押後和昨天第一場開講釋出的影片可以看出，柯文哲必然在第二次羈押庭前就已經做好各種的沙盤推演，若真的被羈押就訴諸司法迫害、押人取供，以政治和民粹對抗司法。雖然外界多認為經歷過去一連串的風波，民眾黨的基本盤必然大量流失，但從昨天立院首場小草集結可以看出，力挺柯文哲的小草仍有一定的數量。濟南路的場地不可能可以容納2萬人，但數千人絕對是跑不掉的。而且因為對柯文哲被羈押的憤怒，小草的凝聚力反而有增無減。當初民進黨一直認為只要柯文哲垮了，必然有大量「小草」回歸成為「青鳥」，但結果看起來並不是這樣。檢調「吃緊弄破碗」，反使小草和青鳥站在對立面，雖然昨天小草的人數明顯不如當初的青鳥，但仍然相當可觀，且因小草的訴求遠比當初的青鳥更加清晰、直接，能量未必遜於青鳥。民眾黨認定柯文哲受到司法迫害，必然不可能循體制內途徑解救柯文哲，只能不斷的訴諸政治、甚至訴諸國際，昨天白委吳春成以「台灣曼德拉」比喻柯文哲，就是一種預告。而今天柯文哲選擇不抗告，則是要累積自己「政治受難者」的形象。檢調和司法完全沒有考慮到柯文哲相關案件的特殊性和嚴重性，仍舊過往的習性來處理此案，浮誇地攻擊被告，在沒有約詢都委會執秘邵琇珮的情況下，就指她「畏罪潛逃」，更故弄玄虛的放任各種不利柯文哲的傳聞滿天飛，如今已經開始嘗到苦果。在偵辦的過程中就傳出柯文哲有170萬、700萬的不明金流、陳佩琪到ATM存錢等消息，北院柯文哲羈押之後，又傳出「2022/11/1小沈1500沈慶京」的報導，指柯文哲收受沈慶京1500萬。如今北檢宣布分他字案此事調查，等於承認檢調確實有人對媒體洩露消息。如果今天柯文哲選擇抗告，外界的焦點必然聚集在柯文哲身上，各種案情相關的傳言必然再次滿天飛。而當柯文哲選擇「退」的時候，就讓原本要再次進攻的檢調，處於進退兩難的境地。檢調承認此案有人洩密，那自高虹安以來的所有訊息，都會坐實洩密的指控，檢調在偵辦這些案子的正當性和合法性都必然受到質疑。柯文哲從無保請回到羈押禁見，外界多認為是檢調扳回一成，若純粹就法論法、「王子犯法與庶民同罪」，或許確是如此，但當柯文哲決心以政治對抗司法時，結果就未必如此。羈押在野黨主席在所有民主國家都是非常嚴重的事情，柯文哲被押引起美日等國的關注。在羈押兩個月期滿後，檢調如果能拿出一槍斃命的證據起訴柯文哲，自然能平息外界的疑慮；但若屆時還以偵查需要等理由繼續延押，就必然會加深外界的質疑，認為檢調和司法聯手押人取供。屆時被凌遲的就不是柯文哲，而是檢調和司法。柯文哲目前偵查中的就有好幾案，原本必須要面臨漫長的司法戰，但只要此案能夠成功形塑司法迫害的氛圍，後面所有的案都可以比照辦理，以曼德拉自居。柯文哲以兩個月的羈押，拼後面所有案子的生死，一點都不虧。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com