許光漢休假餐酒館放風！好友張軒睿吐「透過新聞關心」：滿心疼的

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張軒睿近年鮮少有戲劇作品。（圖／八大提供）

「國民老公」許光漢入伍後一舉一動都受到關注，圈內好友温貞菱、張軒睿今（9）日出席新戲記者會，被問到許光漢放假時和朋友到餐酒館聚會一事，張軒睿直呼當天他不在現場，但希望大家能給許光漢一點空間。許光漢入伍一舉一動都受到高度關注，張軒睿今出席活動時表示都會透過新聞關心對方，希望大家給許光漢一點空間，温貞菱也說，「真的滿心疼的，希望他可以低調度過這一段時間。」大霈、温貞菱和張軒睿合作新戲《妳是我的姐妹》，上週六（7日）晚間首播引來迴響，首播當晚3人在八大電視官方IG現身，為開播前上線合體宣傳，其中大霈、張軒睿的愛犬也一同入鏡，兩隻狗狗隔空相對，可愛的萌樣讓粉絲瞬間融化。而聊起劇中一場吃飯情節時，温貞菱自曝劇情是需要演出討厭香菜的表情，但其實她本人非常喜歡香菜，「所以剛開始要演的時候，聽導演說要非常討厭香菜的時候，我沒有任何食物可以借代，因為我不挑食，也沒有不吃的食物。」戲裡另外一個和美食有關的情節，就是温貞菱和張軒睿為了搶奪雞腿飯，瘋狂奔跑比速度，張軒睿透露拍那場戲蠻累的，一直在跑，温貞菱回想當時情景，「不知道是不是跑了兩個晚上？」張軒睿幽默笑說，「那個跑步，帥喔！」