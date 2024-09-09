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許光漢休假餐酒館放風！好友張軒睿吐「透過新聞關心」：滿心疼的

記者李欣容／台北報導

▲張軒睿（左）和許光漢（右）是好友，許光漢近來當兵一舉一動受到關注，張軒睿希望大家給他空間。（圖／翻攝自IG）
▲張軒睿（左）和許光漢（右）是好友，許光漢近來當兵一舉一動受到關注，張軒睿希望大家給他空間。（圖／翻攝自IG）
「國民老公」許光漢入伍後一舉一動都受到關注，圈內好友温貞菱、張軒睿今（9）日出席新戲記者會，被問到許光漢放假時和朋友到餐酒館聚會一事，張軒睿直呼當天他不在現場，但希望大家能給許光漢一點空間。

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許光漢餐酒館放風　好友張軒睿盼給空間

許光漢入伍一舉一動都受到高度關注，張軒睿今出席活動時表示都會透過新聞關心對方，希望大家給許光漢一點空間，温貞菱也說，「真的滿心疼的，希望他可以低調度過這一段時間。」

大霈、温貞菱和張軒睿合作新戲《妳是我的姐妹》，上週六（7日）晚間首播引來迴響，首播當晚3人在八大電視官方IG現身，為開播前上線合體宣傳，其中大霈、張軒睿的愛犬也一同入鏡，兩隻狗狗隔空相對，可愛的萌樣讓粉絲瞬間融化。

▲張軒睿。（圖／八大提供）
▲張軒睿近年鮮少有戲劇作品。（圖／八大提供）
温貞菱不挑食　和張軒睿為雞腿飯比速度

而聊起劇中一場吃飯情節時，温貞菱自曝劇情是需要演出討厭香菜的表情，但其實她本人非常喜歡香菜，「所以剛開始要演的時候，聽導演說要非常討厭香菜的時候，我沒有任何食物可以借代，因為我不挑食，也沒有不吃的食物。」

戲裡另外一個和美食有關的情節，就是温貞菱和張軒睿為了搶奪雞腿飯，瘋狂奔跑比速度，張軒睿透露拍那場戲蠻累的，一直在跑，温貞菱回想當時情景，「不知道是不是跑了兩個晚上？」張軒睿幽默笑說，「那個跑步，帥喔！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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