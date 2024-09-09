快訊／周儀翔驚傳酒駕被逮拒測！同行還有呂政儒　未來恐需禁賽　

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▲璞園領航猿周儀翔在季後賽全場7投0中，僅靠罰球拿2分，從交通部長又變成「鐵匠」，被網友批是最大戰犯。（圖／PLG聯盟提供）

周儀翔又出事了！PLG職籃球聯盟桃園璞園領航猿球隊當家前鋒周儀翔，在8月26日凌晨2時，被警方在忠孝東路5段2號、信義路、基隆路口發現一輛白色賓士休旅車靠路邊行駛，速度忽快忽慢、疑有疲勞駕駛、酒駕情事狀況，根據相關人士透露，周儀翔等人是在知名夜店消費後，開車準備回新北市樹林，不過行車疑似危險駕駛，行經忠孝東路5段就被警方攔查，兩人渾身酒氣但拒絕接受酒測，警方依規定開出18萬元拒測罰單，在吊銷周儀翔駕照並查扣車輛後讓兩人離開。周儀翔上一季出賽27場，平均得分為6.15，但他在季後賽表現不佳，也是領航猿輸球主因，因此被球迷罵翻。此外，前PLG職籃福爾摩沙夢想家的土耳其洋將卡拉曼（İlkan Karaman），日前在土耳其城市達特恰（Datca）在路邊等朋友時，竟不幸被一輛酒駕卡車衝撞，當場傷重不治，享年34歲，球迷對於酒駕已經很反感，這時周儀翔的新聞，可能又會引發球迷批評聲浪。2021年PLG職籃高雄17直播鋼鐵人隊前鋒張伯維8月底因酒駕撞上貨車與警車，遭到聯盟禁賽一年，除罰薪外，還須從事社會服務300小時。