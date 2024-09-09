柯文哲洗澡大號花1小時？醫揭「蹲馬桶黃金時間」：超過恐得痔瘡

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▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪參與「公民怒吼」活動，上台力挺柯文哲清白。（圖／記者吳翊緁攝）

▲醫師建議，大便從開始到結束，應控制在5至8分鐘，否則可能傷害肛門，甚至引發痔瘡。（示意圖／NOWnews資料照）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，日前已遭羈押禁見，太太陳佩琪透露，檢調其中一個理由是，前往住家搜索時「不開門」，疑似是「拖延時間滅證」，陳佩琪則在民眾黨「公民怒吼」上街活動時反駁，，引起各界討論，針對「上廁所時長」，過去也有醫師指出，大便從開始到結束，應控制在5至8分鐘，否則可能傷害肛門，甚至引發痔瘡。民眾黨昨（8）日晚間舉行「公民怒吼」活動，陳佩琪剛上台力挺柯文哲不就就開始哽咽，她提及，柯文哲被羈押的理由，其中一個是老公在檢調上午搜索時「不開門」，但事實上，自己是因為家門口擠滿大批媒體，無法準時上班，所以近期都沒住在家裡，而在家中的柯文哲，陳佩琪說：「他在滅什麼證？他在廁所裡面洗澡、大號，他沒有接到電話，但電話真的可能是為了睡覺轉靜音。」大腸直腸外科醫師鍾雲霓表示，痔瘡是「肛門血管、軟組織老化」的現象，只要不是剛出生的嬰兒，嚴格來說，，因此日常生活習慣的養成，對預防痔瘡類疾病相當重要，其中就包括避免在馬桶上久坐滑手機、看書，、「肛門血管需要穩定排便，避免經常便祕、腹瀉」、「攝取適量的蔬果」、「進行規律的有氧運動」。鍾雲霓也提及，若長期久坐馬桶導致痔瘡出現，痔瘡是有可能慢慢惡化的，臨床上痔瘡又分為四級：第一級: 只要是成人，使用肛門15-18年以上，就一定會有輕微一度痔瘡，所以請把它當作正常生理現象。第二級：痔瘡組織在排便時脫出肛門外，但排便後會自動縮回肛門內。第三級：痔瘡組織掉出肛門外，必須用手推，才能塞回肛門內。第四級：痔瘡組織卡在肛門口，塞不回去，造成持續異物感與不適。鍾雲霓補充，通常痔瘡有2項症狀「不能放著不管」。⚠️肛門口腫痛異物感：吃點燥熱食物、甚至天氣一變化、一排便或稍微累一點，肛門口就腫痛或撕裂痛，甚至每次排便完都得花時間在廁所裡清洗、在馬桶上推擠。⚠️出血：即便是軟便或放屁時都帶著血水，大多不痛，但有時會因糞便磨破痔瘡而潰瘍，帶來痛感；甚至是改變姿勢或行走、跑步時，出現痔瘡摩擦出血的情況。長期慢性痔瘡出血，極可能帶來慢性貧血的問題，若超過三個月，絕對不能輕忽。