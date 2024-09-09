港人愛搬到泰國清邁！盛讚最佳退休目的地　因「物價便宜實惠」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲清邁為泰國第二大城，至今仍保留許多文化遺產與寺廟。（圖／中華航空）

泰國北部的古城清邁有著慢活的生活步調，也成為香港人最愛的退休遷居目的地，許多香港人認為清邁物價便宜又實惠，而且環境清幽、大自然資源豐富，還有很多漂亮的咖啡廳，很適合養老。泰國第二大城市清邁，常被形容為「慢活之城」。由於當地房價便宜加上生活成本低，吸引不少香港人在退休後移居當地。泰國政府還特別推出養老簽證，香港居民只要年滿50歲，銀行戶頭有80萬泰銖的存款，也就是約新台幣64萬元，就能在當地居住一年。退休後的坦尼和家人，四年前從香港移居清邁。他們受訪時表示，居住在4000尺的獨立洋房，家中有花園和游泳池，但月租還不到2萬港幣（約新台幣8萬元）。坦尼說，同樣的租金在香港，只能租一個不大的地方，過著十分擁擠的生活，來到清邁後他的生活品質提高了很多。「這邊物價太低了，住習慣就回不了香港了，捨不得這裡的生活品質。」近年來不少港人選擇退休後，申請泰國的養老簽證，來到清邁長期居住。有香港移民顧問提醒，泰國簽證審核較寬鬆，但外國人在當地置產要小心。「如果你沒有用很便宜的價錢，買了一個屋子才發現只剩下十年的業權，那麼到時補地價或後續事情就會引起不便。」為了吸引更多外國人長居泰國，當地政府還推出精英簽證，存款至少要約21萬港幣（約新台幣100萬元），持證者可以居住5到20年，同時還享有優先就醫權和高端醫療服務等優惠。