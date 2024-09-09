《霍爾的移動城堡》製作內幕！蘇菲、卡西法不美　宮崎駿全部重畫

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▲全球最高票房日本動畫電影列表中，《霍爾的移動城堡》排名第7名，票房累積2.3億美元（約台幣74億台幣）。（圖／甲上）

▲宮崎駿很注重《霍爾的移動城堡》火惡魔卡西法的火焰變形靈活度，當年親自重畫一遍。（圖／甲上）

日本動畫大師宮崎駿編導的動畫電影《霍爾的移動城堡》重返台灣大銀幕，重映的票房已累積2000萬台幣。事實上，當年電影製作尾聲時，宮崎駿覺得蘇菲、卡西法的鏡頭不夠完美，表示：「很好，輪到我出馬了。」決定重畫，才有當今精緻的電影內容。《霍爾的移動城堡》是改編自英國奇幻文學作家「黛安娜韋恩瓊斯」在1986年的著作奇幻小說《魔幻城堡》，電影由動畫大師宮崎駿執導、編劇，集結倍賞千惠子、木村拓哉、美輪明宏、我修院達也、神木隆之介、大泉洋等超大咖卡司擔任配音，配樂由久石讓打造傳奇音樂篇章，電影全球票房累積74億台幣，位居全世界第二賣座的吉卜力電影（第一名為《神隱少女》）。宮崎駿創作出獨特的移動城堡造型以及奇幻冒險情節，獲得不少國際媒體高度評價，讚嘆他為「現代畢卡索」，而宮崎駿十分講究細膩完美的動態效果，尤其注重《霍爾的移動城堡》火惡魔卡西法的火焰變化靈活度，令很多動畫師在描繪原畫時吃盡苦頭。事實上，當年《霍爾的移動城堡》製作尾聲時期，宮崎駿看到作畫指導山下明彥潤飾後仍不夠完美，宮崎駿興高采烈說：「很好，輪到我出馬了。」將蘇菲與卡西法互動的鏡頭幾乎全部重畫一遍。即使宮崎駿當年已經63歲，仍與年輕工作人員互別苗頭；後來在製作《崖上的波妞》時，海浪的場景也皆由宮崎駿親自繪製，藉由繪圖證實寶刀未老，他也從中得到繼續拍下去的自信。《霍爾的移動城堡》即日起至全台戲院購買一張電影票，即贈台灣限定「藍色魔法門金髮霍爾限量款」鑽卡海報乙張，上映第4週（9／13－9／19）購買一張電影票，就能帶走「綠色魔法門軍裝霍爾限量款」鑽卡海報乙張，第5週、6週分別為「黑色魔法門霍爾與卡西法限量款」、「紅色魔法門霍爾與蘇菲限量款」，集滿4張「吉卜力男神」海報就能拼成四色轉盤魔法門，一次滿足吉卜力迷蒐集霍爾的願望，數量有限，送完為止。導 演：宮崎駿、黛安娜韋恩瓊斯（原作）編 劇：宮崎駿監 製：鈴木敏夫製片商 吉卜力工作室片 長：119分鐘語 言：日語主 演：倍賞千惠子（聲演：蘇菲）木村拓哉（聲演：霍爾）美輪明宏（聲演：荒野女巫）神木隆之介（聲演：馬魯克）我修院達也（聲演：卡西法）台灣重新上映日期：8月22日