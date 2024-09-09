iPhone 16準備問世！專家曝「3款iPhone降價販售」　4機型將停產

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▲一圖看完iPhone 16 系列重點規格。（圖／翻攝Apple Hub X）

▲受到物價與匯率等因素影響，去年iPhone 15系列推出時，創下蘋果最高定價新紀錄。（示意圖／洋蔥通訊提供）

蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，全球引頸期盼的iPhone 16系列即將問世，對此，各大科技媒體也紛紛做出最後的預測及爆料，其中攸關舊機型的消息，也廣受想換機民眾的注意，就有專家點名將有「3款iPhone」降價販售，同時在16系列登場後，有4種舊機型將會停產。據科技媒體《9to5mac》報導，隨著iPhone 16系列即將問世，包含等4款機型將會停止生產，而等3款舊機型，將在蘋果官網降價繼續販售。而全新登場的iPhone 16系列售價部分，外界預估iPhone 16價格為799美元起，不會像15系列那樣售價再創新高，而頂規的iPhone 16 Pro Max則是從1199美元起(約台幣3萬8324元起)，價格不變加上AI新功能的兩大誘因，因此業界也相當看好會有一批換機潮。iPhone 16 售價799美元起(約台幣2萬5539元起)iPhone 16 Plus 售價899美元起(約台幣2萬8735元起)iPhone 16 Pro 售價1099美元起(約台幣3萬5128元起)iPhone 16 Pro Max 售價1199美元起(約台幣3萬8324元起)