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iPhone 16準備問世！專家曝「3款iPhone降價販售」　4機型將停產

記者潘毅／綜合報導

▲蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，全球引頸期盼的iPhone 16系列即將問世。（示意圖/YT@ZONEofTECH）
▲蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，全球引頸期盼的iPhone 16系列即將問世。（示意圖/YT@ZONEofTECH）
蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，全球引頸期盼的iPhone 16系列即將問世，對此，各大科技媒體也紛紛做出最後的預測及爆料，其中攸關舊機型的消息，也廣受想換機民眾的注意，就有專家點名將有「3款iPhone」降價販售，同時在16系列登場後，有4種舊機型將會停產。

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據科技媒體《9to5mac》報導，隨著iPhone 16系列即將問世，包含iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14 Plus和iPhone 13等4款機型將會停止生產，而iPhone 14、iPhone 15與iPhone 15 Plus等3款舊機型，將在蘋果官網降價繼續販售。

▲一圖看完iPhone 16 系列重點規格。（圖／翻攝Apple Hub X）
▲一圖看完iPhone 16 系列重點規格。（圖／翻攝Apple Hub X）
而全新登場的iPhone 16系列售價部分，外界預估iPhone 16價格為799美元起，不會像15系列那樣售價再創新高，而頂規的iPhone 16 Pro Max則是從1199美元起(約台幣3萬8324元起)，價格不變加上AI新功能的兩大誘因，因此業界也相當看好會有一批換機潮。

iPhone 16系列預估售價
iPhone 16 售價799美元起(約台幣2萬5539元起)
iPhone 16 Plus 售價899美元起(約台幣2萬8735元起)
iPhone 16 Pro 售價1099美元起(約台幣3萬5128元起)
iPhone 16 Pro Max 售價1199美元起(約台幣3萬8324元起)

▲連鎖通訊業者洋蔥網通表示，手機上市後跌價是每個品牌都難以避免的，距離 iPhone 16 發表會已剩下不到一個月，目前i15 系列平均跌幅來到約 12% 左右。（圖／洋蔥通訊提供）
▲受到物價與匯率等因素影響，去年iPhone 15系列推出時，創下蘋果最高定價新紀錄。（示意圖／洋蔥通訊提供）

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