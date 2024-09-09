PLG／周儀翔違規使用手機！疑似酒駕拒測　領航猿球團稍後發聲明

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P.League+職籃球聯盟桃園璞園領航猿球隊當家前鋒周儀翔被爆出疑似有酒駕行為，在8月26日凌晨2時拒測，警方依規定開出18萬新台幣罰單並吊照扣車。對此領航猿球團在接受媒體詢問時表示，稍後將發出聲明，決定處置方式。根據大安分局敦化南路派出所給的新聞參考資料，113年8月26日大安分局敦化南路派出所警員於巡經忠孝東路四段，「見一自小客車駕駛違規以手持方式使用行動電話」，故上前盤查發現駕駛周姓男子身上散發酒味。警方依規定告知拒測法律效果，「周男拒絕接受酒精吐氣濃度測試」，後續警方依道路交通處罰條例予以製作拒絕酒測罰單，當場吊扣汽車牌照，並將汽車移置大安文山保管場。而根據媒體報導，新聞資料中的周姓男子正是領航猿球星周儀翔，他在從鋼鐵人轉隊到領航猿之後打出回春表現，如今傳出酒駕的消息恐重創生涯。領航猿表示稍後將發布聲明，國王球團則請稱將稍後做出回應。2021年PLG職籃高雄17直播鋼鐵人隊前鋒張伯維8月底因酒駕撞上貨車與警車，遭到聯盟禁賽一年，除罰薪外，還須從事社會服務300小時。