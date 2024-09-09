「貝碧佳颱風」最快週三生成！氣象署揭預估路徑　大台北迎接雨彈

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▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶的影響顯著，午後雷陣雨民眾要特別注意。（圖／中央氣象署）

▲未來一週台灣氣溫變化不大，沒下雨時較悶熱，高溫普遍攝氏32至34度。（圖／中央氣象署）

又有新颱風準備生成了！中央氣象署預報員黃恩鴻指出，；明（10）日低氣壓通過，大台北、宜蘭地區降雨增多，其它各地要留意午後雷陣雨，週五至下週一（9/13至9/16）又會有另一波低氣壓影響，中秋節（9/17）天氣也較不穩定。由於西北太平洋處於大低壓帶，內部有許多熱帶系統發展中，黃恩鴻表示，目前在菲律賓東方海面有熱帶擾動，預估明天有機會變為「熱帶性低氣壓」，最快週三增強成「貝碧佳颱風」，預估，但颱風外圍級水氣會替台灣帶來降雨。黃恩鴻指出，明後兩天，位於台灣東方的低壓系統會通過北台灣，但它的結構較鬆散，且較幸運的是「偏弱的南側環流」影響台灣，不過，降雨預估今晚就會慢慢開始，持續到明天早上，明天午後，中南部及各山區有短暫雷陣雨，整體雨勢會比今天減小一些。，各地多雲到晴，僅中南部近山區午後有局部短暫陣雷雨，、吹偏東風，迎風面東半部全天有陣雨，西半部午後雷陣雨；，北部、東半部不定時降雨，其它地區多雲到晴、午後雷陣雨。黃恩宏補充，中秋節還有另一個熱帶擾動發展趨勢，會不會有更多颱風生成有待觀察，，東半部也會有雨勢，民眾握來一週請持續留意氣象署天氣預報，以及最新颱風路徑、動態。