陳喬恩親邀「舊愛」來婚禮　明道談紅包數目：她不缺錢啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明道（左）今（9）日出席品牌活動，透露錢對陳喬恩來說意義不大，因此想用別的方式祝福她。（圖／記者吳翊緁攝）

▲明道坦言補辦婚禮可能要等10年後才有餘裕。（圖／記者吳翊緁攝）

▲螢幕情侶陳喬恩（左）、明道（右）過去曾互看不順眼，之後才變成好友。（圖／明道 微博）

女星陳喬恩在2年多前嫁給小9歲的老公Alan（曾偉昌），一直還沒辦婚禮的小倆口，最近決定要在馬來西亞蘭卡威的五星度假村補辦海島婚禮。今（9）日她的好友明道出席品牌活動，坦言有被邀請，至於紅包要包多少？他則笑說：他應該不缺錢吧！明道透露自己很早就收到陳喬恩的電話邀請，劈頭就問他：「阿明，我要辦婚禮，有沒有空」，不過因為明道的工作量多、檔期也還未知，還沒有確定是否可以出席，而大家最關心的紅包部分，他則表示：「喬恩我相信她不是很缺錢的人啦，我覺得錢對她來說的意義不是特別大，所以我可能會用別的方式（祝福她）。」明道自己則是在2020年和王婷萱結婚，陸續生下一男一女，當初並沒有辦婚禮，短期內也沒有補辦的計畫，他透露可能10年後孩子長大的時候會想辦，目前只要想到還要照顧小孩就已經沒興致了。至於寶貝女兒會不會去當好友喬恩的婚禮花童，他則笑回：「不知道她有沒有準備。」明道過去和陳喬恩合作戲劇《王子變青蛙》，是偶像劇史上的經典螢幕情侶之一。然而過去在拍攝《王子變青蛙》時，兩人的關係其實並不好，甚至一直都有流傳著不合說，多年後他們在節目中坦承當年的傳聞都是真的，爆料下戲後的他們一度互看不順眼，不過在破冰後兩人反而變成好友，直到如今都保持著友好的互動。