台積電、蘋概股成全村希望！為何台股仍難逃股災陰影？專家揭關鍵

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台股今（9）日早盤跳空重挫，雖然終場跌幅收斂，卻仍難逃股災陰影，緊接著即將發表的台積電營收與蘋果發表會成為「全村的希望」，不過分析師指出，此波全球股市下跌主因以景氣疑慮為主，所謂「解鈴還須繫鈴人」，即使題材利多消息不斷，相關個股仍會受到整體大環境壓力影響。美國8月非農業數據不理想，市場對於景氣的疑慮加深，重創美股，科技股首當其衝，一併牽連亞股齊跌，台北股市今日殺聲隆隆，權值股領跌，電金傳大翻車，加權指數早盤一度大跌超過500點，終場跌幅收斂，下跌290點，收在21144點，跌幅1.36%；權王台積電失守900元，下跌19元，收在899元位置。台新投顧研究部副總黃文清接受《NOWnews今日新聞》表示，台股一開盤即受到一定程度的壓力，指數跌得較重，不過此次跌勢與前一波從2萬4下跌相比，前一波的恐慌性壓力較大，這次部分個股有緩跌或進入整理的現象，如散熱、生技醫療等，跌的沒有前波激烈，仍有資金願意在這個市場上做表現。目前股市前景主要聚焦4大焦點議題，包括台積電8月營收、蘋果秋季發表會、美國FOMC會議，以及美國總統大選辯論。首先，台積電將於9月10日發布8月營收，市場持續看好台積電營運，台積電日前表示，第2季業績受惠於市場對3奈米和5奈米技術的需求，預期第3季營收，將得益於智慧型手機和AI相關商機對先進製程技術的強勁需求。蘋果將在台灣時間9月10日凌晨1點，市場預期，蘋果將於會上發表iPhone 16和蘋果AI相關功能，有望推升蘋概股表現，預估蘋果手機銷售數字，仍會反應正面訊息。近期股市波動劇烈，上述2大利多讓台積電與蘋概股成為「全村的希望」，然而，黃文清指出，此波下跌仍以景氣疑慮為主要原因，故題材利多能否有效加持，尚待觀察，除非美國蘋果手機銷售的數字非常驚人，否則相關個股仍會受到整體大環境壓力影響。此外，美國總統候選人賀錦麗和川普預計於台灣時間9月11日上午9點進行公開辯論， 目前雙方民調旗鼓相當，此次辯論推估將大大影響兩人的支持度，而雙方針對美國經濟等政策的論述，估計將成為市場關注焦點。黃文清建議，以目前的態勢來看，在投資布局上，盡量用分批買進、定期定額的方式，若選擇短線操作、做一定程度的差異性交易，得從個股類型中選擇有題材，且基本面表現、營收、整體籌碼面表現相對較佳者著手，同時留意大環境影響，並用長線保護短線。