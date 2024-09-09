碳費起徵「每公噸300元至500元」　環境部：每2年檢討分階段調升

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環境部今（9）日召開第5次碳費費率審議會，會中報告碳費費率公告法制作業程序與不同碳費費率方案，以及對於個別產業的影響，提供委員針對碳費費率與優惠費率討論與審議的評估指標，初步建議一般費率起徵價格每噸300元至500元之間，後續2年1期以分階段調升作為原則。環境部表示，徵收碳費的目的是以減量作為出發點，收費對象如果採行減量措施，有效減少溫室氣體排放量達到指定目標者，可以提出自主減量計畫申請核定優惠費率，委員也已同意儘早完成訂定費率，給予產業過渡轉型時間，促使收費對象及早進行溫室氣體減量規畫，並且認同在訂定碳費費率同時，應儘可能加大一般費率與優惠費率的差距，提升經濟誘因促使產業積極投入減量措施。環境部補充，第5次碳費費率審議會討論過程之中，委員對碳於費費率確實有不同的看法，討論費率調升方式、費率誘因是否足夠、各個費率情境之下的影響評估、碳費制度可否達成的減量成效等面向，經過第5次碳費費率審議會委員4個多小時的討論，初步建議碳費一般費率起徵價格訂於每噸300元至500元之間，後續2年1期以分階段調升作為原則進行檢討事宜，長期碳費費率（西元2030年以後）則可參考國際碳價水準，訂於每噸1200元至1800元之間。環境部指出，8月29日已有發布《碳費收費辦法》、《自主減量計畫管理辦法》，並且公告《碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標》，正式邁入碳定價時代，預計9月底至10月將再安排第6次費率審議會凝聚委員共識，並且針對起徵年的一般費率與優惠費率的建議範圍進行審議，作為後續辦理費率公告相關法制作業的依據。