獨／瓊瑤不藏了！林青霞23歲盛世美顏公開　 傳奇女神丰采再現

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▲秦祥林（上三圖）與林青霞（下圖）曾是瓊瑤電影中的銀幕情侶。（圖／怡人傳播提供、藝萌友整理）

▲林青霞在《月朦朧鳥朦朧》的美麗身影，將重現觀眾眼前。（圖／怡人傳播提供、藝萌友整理）

林青霞23歲時的絕美容顏，即將透過全新沈浸式的觀影體驗，再現觀眾眼前，《NOWnews今日新聞》獨家取得珍貴劇照，一睹傳奇巨星當年丰采。她和最佳銀幕搭檔之一秦祥林，在電影《月朦朧鳥朦朧》從對門鄰居變成相知相惜的愛侶，卻因他的前妻與女兒捲入，戀情橫生波折。當時的林青霞穿著時尚、五官亮麗，成為片中除了現代化的台北市景外最迷人的風光，本週五（13日）晚間7點半，《月朦朧鳥朦朧》就將在台北101的5樓双融域AMBI SPACE ONE放映。為了慶祝台北建城140週年，由北市文化局主辦、双融域和合方創意、藝萌友共同執行的「電影中的台北」活動，從本月7日起至30日期間在剝皮寮視聽室、双融域AMBI SPACE ONE播映多部台北取景的知名影片，包括上映時曾經締造出色票房的瓊瑤電影《我是一片雲》、《奔向彩虹》等。《月朦朧鳥朦朧》同樣也是林青霞和秦祥林合演，戲外彼此已經被傳「不只是同事」，而又牽扯進《我是一片雲》的另一位主角秦漢，三人之間的複雜關係，隨著秦祥林在《月朦朧》後不再和瓊瑤合作、瓊瑤的「巨星」公司當家男主角換成秦漢，與林青霞共處的機會增加，情感也加速升溫，反倒秦祥林之後與林青霞扮演情侶的機會銳減，使《月朦朧》在二秦一林三角戀的發展上也有奇妙的意義。主演《月朦朧鳥朦朧》時的林青霞才23歲，芳華正茂，又展現出難以逼視的巨星光彩，片中取景的地方多半是當年台北最時髦、現代感的地帶，與她的美貌相得益彰。瓊瑤當時曾親自挑選她不同姿態的美照，交由公司人員製成剪貼簿珍藏，現在再度重現，還是令人驚嘆不已。這一次《月朦朧鳥朦朧》在双融域AMBI SPACE ONE的沈浸式體驗，除了傳統的影片播放外，還會在現場增加類似月光等的效果，強化觀眾的臨場感受，和過去在戲院裡欣賞又是不同的感覺。除了本週五晚間的場次外，中秋節（17日）晚間7點還有一場，都可以上https://tixfun.com/UTK0201_?PRODUCT_ID=Q01KMF6B索票。