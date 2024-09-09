大咖雲集！體育部諮詢小組首次會議　李洋、林郁婷到場建言

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▲巴黎奧運拳擊金牌林郁婷出席「體育暨運動發展部諮詢小組」第1次會議，並獲頒諮詢委員聘書。（圖／行政院提供）

▲巴黎奧運羽球雙打金牌李洋出席「體育暨運動發展部諮詢小組」第1次會議，並獲頒諮詢委員聘書。（圖／行政院提供）

行政院今日召開「體育暨運動發展部諮詢小組」第1次會議，並由院長卓榮泰親自出席主持，今（9）日出席的體壇好手眾星雲集，包括奪得奧運金牌的李洋、林郁婷外，還有籃球明星曾文鼎、桌球教父莊智淵、台灣霹靂舞推手黃柏青等人皆以諮詢委員身分受邀出席。卓榮泰致詞表示，適逢「國民體育日」，盼借重委員專業及經驗，提供籌備小組更多建言，讓體育部於明年順利揭牌，規劃更多展望國家未來的體育政策，並讓世界持續看見台灣在運動場上發光發熱。卓榮泰今日親自出席並主持會議，致詞時表示體育暨運動發展部的籌備工作，只憑政府之力是不夠的，為提出展望國家未來的體育政策，並給予國人全新的體育參與，以及讓世界持續看見台灣在運動場上發光發熱，他指示行政院鄭麗君副院長擔任召集人，並特別選定「國民體育日」的今日，成立「體育暨運動發展部諮詢小組」，盼納入民間力量，邀請體育界、運動產業相關人士與專家與會，藉由委員們的經驗、專業、參與及感受，讓籌備小組對於體育運動發展的過去、現況及未來目標，具有更深刻的瞭解。卓榮泰進一步指出，近期他與總統賴清德均參與許多體育活動，他接觸了足球、桌球，總統則著迷於棒球。為落實發展全民運動、國際競技、運動產業的重要精神，總統相當重視諮詢小組會議。此外政府在明年度中央政府總預算中，已規劃相關預算，希望體育暨運動發展部組織法草案完成後，送請立法院審議，順利於明年正式揭牌運作，成為國家劃時代的體育組織。卓榮泰說，他在今日會議看到許多在國際賽事表現優異的選手，他相信台灣在國際上取得佳績，能帶動全民參與體育，反之亦然，兩者互為影響，共同形塑國內的運動產業，未來不僅台灣選手出國比賽，也能在國內舉辦國際重要賽事，邀請國際優秀選手來台參賽。最後，卓榮泰表示，體育暨運動發展部成立獲得朝野高度共識，在立法院新的會期期間，行政院將全力推動組織法通過，讓台灣體育發展走向下一個嶄新的階段。因此今日頒發的委員聘書，象徵重責大任的傳遞，至盼借重各委員的豐富經驗，提供政府建言，以促進國家體育政策更加完善，未來也會逐步落實於嶄新的體育暨運動發展部，並孕育出下一代的國家好手。「體育暨運動發展部諮詢小組」委員名單鄭麗君 行政院副院長王淑音 中華民國大專院校體育總會會長王湘惠 台北市女子足球員職業工會理事石明謹 台灣足球發展協會理事長向玉麟 電競選手吳昇光 國立台灣體育運動大學教授吳燕妮 國立中正大學副教授／帕運教練李洋 國立體育大學副教授／羽球選手林佳和 中華民國手球協會理事長林季嬋 國立高雄大學副教授／游泳選手林郁婷 拳擊選手林德嘉 國立台灣師範大學教授（退休）林鴻道 中華奥林匹克委員會主席邱炳坤 國立體育大學校長邱為榮 中華民國專任運動教練協會秘書胡光秋 帕運羽球選手胡劍峯 中華民國高級中等學校體育總會徐正賢 台灣運動產業協會理事長徐裴翊 翊起運動創辦人高俊雄 南華大學校長張少熙 國立台灣師範大學教授莊佳佳 跆拳道選手（退役）莊智淵 桌球選手許光麃 國立台灣體育運動大學校長許育修 網球選手連珍羚 柔道選手郭婞淳 舉重選手陳怡君 愛爾達電視董事長陳俊璋 就是棒社區棒球聯盟創辦人陳傑憲 台北市職業棒球員職業工會理事長陳智郁 國立台東大學副教授/體操選手退役曾文鼎 台北市職業籃球員職業工會理事長黄柏青 中華民國體育運動舞蹈總會委員黄美珍 國立高雄師範大學教授黃培閎 排球選手黃渼茜 國立台灣大學講師／游泳選手黃顯祐 中華民國體育運動記者協會理事長楊清瓏 中華職業棒球大聯盟秘書長葉政彥 中華民國體育運動總會會長雷千瑩 射箭選手趙士強 台灣棒球名人堂協會理事長劉志威 中信育樂副董事長劉柏君 台灣運動好事協會執行長劉湧昌 巨大（捷安特）集團執行長蔚順華 國立陽明交通大學副校長鄭怡靜 桌球選手盧彥勳 盧彥勳國際網球學院創辦人穆閩珠 中華帕拉林匹克總會會長