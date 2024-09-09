梅蘭妮亞也出新書！護航川普遭噤聲　「未曾公開之事」恐掀波瀾

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▲美國共和黨總統候選人、前總統川普和前第一夫人梅蘭妮亞在共和黨全代會。（圖／美聯社／達志影像）

美國前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）自共和黨總統候選人、前總統川普展開競選活動以來，時常避免成為鎂光燈焦點，就連在共和黨全代會上也打破慣例並未發言，不過近期在即將出版的新書宣傳影片中，梅蘭妮亞批評總統拜登的執政，也替丈夫川普「明顯被噤聲」喊冤。前總統川普在2020年大選落敗後，梅蘭妮亞就鮮少在公開場合露面，短暫幾次公開亮相的時間包含2022年11月在海湖莊園陪同川普宣布參選、今年3月與川普前往佛羅里達州總統初選投票與共和黨全代會上，日前梅蘭妮亞透過社群平台X宣傳她的新回憶錄《梅蘭妮亞》（Melania），再度為這場大選投下不確定因素。在這段只有文字與口述旁白的宣傳影片當中，梅蘭妮亞並未直接提及拜登總統的名字，而是隱晦指責川普在2020年落敗後美國社會變得逐漸更糟，「2020年的選舉結果永遠地改變了我們的生活」，她將矛頭指向執政的拜登政府，「它（大選結果）影響了我們的生活品質、食品與汽油價格、安全，甚至是地緣政治格局。」梅蘭妮亞接下來又說，眼下美國比以往任何時候都更加分裂，「愈發明顯的是，如今美國的言論自由正面臨著嚴峻的挑戰，我的丈夫遭噤聲就證明了這一點。」《紐約郵報》指出，梅蘭妮亞提及的「噤聲」是川普捲入曼哈頓封口費案訴訟時，被法官下達的言論禁令，當時審理此案的法官莫城（Juan Merchan）擔心被判犯有34項重罪的川普會習慣性地用言語暴力誤導大眾以及攻擊與案件相關的任何人，因此頒布相關禁令，川普曾在審判期間違反禁令而被罰款1萬美元外加警告「再犯就監禁」。梅蘭妮亞在影片中直言不諱地為丈夫辯護的表現，與她7月份出席共和黨全國代表大會時的情況呈現相當程度的反差，當時她穿著一襲紅色洋裝坐在貴賓席，並拒絕共和黨官員嘗試讓她發言的意圖，打破了長期以來總統候選人配偶向支持者們喊話致詞的慣例。梅蘭妮亞在個人官方網站上指出，這本回憶錄內含許多「過去從未與公眾分享過的故事和圖像」，如今態度突然轉彎、替川普發生的梅蘭妮亞成為大選前的最新話題，她聲稱自己是川普成為公眾人物期間「一直被誤解的受害者」，如今有責任澄清事實，新書定價40美元（約新台幣1280元），預定在10月8日出版，距離總統大選只有短短一個月。