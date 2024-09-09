蘋果發表會罕見提前舉行　理由與不願和「2關鍵大事」撞期有關

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▲賀錦麗及川普即將在10日時進行辯論。（圖／美聯社／達志影像）

蘋果發表會將於台灣時間明（10）日凌晨登場，不過有眼尖果粉發現今年官方打破多年來選在週二舉辦發表會的慣例，罕見決定挑在加州當地時間週一（9）上午10點在蘋果總部舉行，外界認為這是因為週二當天有兩件大事可能轉移全球注意力，其一就是川普與賀錦麗的美國總統大選電視辯論，第二個則是影響140億美元罰單的歐盟稅收官司判決。全球果粉期盼的全新的iPhone 16以及Apple Watch等明星商品即將問世，不過之所以不像過去挑台灣時間11日或12日舉辦發表會，而是選擇提前在當地時間9日上午10點（台灣時間10日凌晨1點）舉行，包含《BGR》與《Forbes》等外媒也紛紛推測是為了避免和週二發生的大事件「強碰頭」有關。首先是美國總統大選第二次電視辯論，由於距離美選倒數只剩兩個月，如今民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）之間的民調差距甚微，選情已經進入白熱化，再加上這是兩人首度正面交鋒，上次大選辯論結果更直接導致現任總統拜登宣布放棄角逐連任，因此蘋果不願與這場全球關注的重要大事撞期。（此外，蘋果公司先前曾因是否補繳一筆高達140億美元稅金給愛爾蘭，槓上歐盟執委會。2016年歐盟執委會指控蘋果公司與愛爾蘭當局達成稅賦優惠協議，使蘋果能比其他企業一直享有更多優勢，在2003年至2014年之間避免被愛爾蘭課徵約130億歐元（約140億美元）稅金。作為歐盟抗衡美國科技巨擘公司的重要角力戰，本案在過去幾年來回上訴抗辯的過程當中，蘋果一度在愛爾蘭稅收上訴案獲勝，但又因歐洲法院總檢察長皮特魯澤拉（Giovanni Pitruzzella）提出意見認為，此案未以符合法律標準證實蘋果享有不公平競爭優勢的判決，是存在法律缺陷而應該重審，導致歐盟最高法院週二將再度予以判決。總檢察長是歐洲法院的重要官員，幫助指導法庭上複雜的案件，他們的意見對法官沒有約束力，但確實傾向能影響法官下達的決定，皮特魯澤拉認為普通法院在裁決上犯下連串法律缺陷，且未能正確地評斷某些蒐證方法取得的結論，認為蘋果獲勝的裁決無效，因此必須發還讓普通法院進行新的審判。若歐盟最高法官們同意皮特魯澤拉的評估，那麼愛爾蘭和蘋果將重新回到層級較低的普通法院面臨全新官司，使已經持續了十年的糾紛雪上加霜，反之則可能確認蘋果勝訴免補繳天價罰單的裁決蓋棺定讞。