2艘德國軍艦傳準備穿越台灣海峽　中國外交部：堅決反對

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德國《明鏡週刊》日前報導指出，兩艘德國軍艦將於9月中旬將穿越台灣海峽，成為22年來首度穿越台海的德國海軍艦艇。對此，中國外交部今天（9）表示，「堅決反對有關國家打著『航行自由』的旗號挑釁危害中國的主權和安全」。中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體指出，中方尊重各國依據中國法律和包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，在相關海域享有的航行權利，「但是我們堅決反對有關國家打著『航行自由』的旗號挑釁危害中國的主權和安全」。毛寧聲稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，此前我記得我們也就有關問題表明過立場，台灣海峽的內水域從兩岸向海的方向依次為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區」。《明鏡週刊》引述未透露姓名消息人士的說法表示，「北京不會收到有關德國船隻通過的正式通知」，藉此強調柏林當局認為此次航行屬於正常行動，不過德國國防部則拒絕針對報導內容發表評論。過去數週以來，美國、加拿大等國皆已派遣軍艦通過台灣海峽，若德國也加入行列，將是德國海軍自2002年以來首次通過台海。此前德國海軍少將舒爾茨（Rear Admiral Axel Schulz）對此的回應稱，目前尚未做出決定，並提到天氣將是關鍵因素，「我們在這裡展示我們的旗幟，以表明我們支持我們的盟友，我們致力於基於法規的秩序、和平解決領土衝突以及自由和安全的航道。」舒爾茨還強調，如果他指揮的軍艦穿越台灣海峽，他不打算採取任何具體的安全措施，稱這是類似於穿越英吉利海峽或北海的「正常通道」。