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碳費鎖定每噸300到500元起徵　產業代表：憑良心有點高

記者鍾泓良／台北報導

▲產業代表認為，希望政府考慮國內產業差異性、國外產品來台及我國產品出口競爭力，期盼不能比日本的60元來得高，「如果是300元到500元，憑良心講是會有點高…」（示意圖／Pixabay）
▲產業代表認為，希望政府考慮國內產業差異性、國外產品來台及我國產品出口競爭力，期盼不能比日本的60元來得高，「如果是300元到500元，憑良心講是會有點高…」（示意圖／Pixabay）
環境部今（9）日召開第5次碳費費率審議會，建議一般費率起徵區間每噸新台幣300至500元。對此，產業代表認為，希望政府考慮國內產業差異性、國外產品來台及我國產品出口競爭力，期盼碳費至少不能比日本的60元來得高，「如果是300元到500元，憑良心講是會有點高…」

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碳費費率審議會經過4小時討論，決議一般費率區間為每噸300至500元，預計2030年調升到1200至1800元；預計9月底、10月初將進行最後一次審議會拍板。

聽聞這次會議結果，產業代表認為， 過去產業界曾主張，我國已經決定2026年對國內產業開徵碳費，但是尚未公布針對進口產品有類似台版「CBAM」的碳邊境稅機制，如此就會造成國外高碳排產品進口來台，價格上比台灣產品便宜，造成不當競爭。

但目前看來，政府不會同步提出台版CBAM。那在此前提之下， 環境部應該要針對個別產業衝擊影響拿出評估，因為碳費對不同產業衝擊以及可負擔能力具有蠻大差異性。

第二，產業界認為，歐盟因為產業結構、國情及免費核配額制度與我國差異過大，參考性比較低。相較之下，韓國及日本在碳費制度與台灣較為接近，更是我國競爭對手，彼此參考性比較高。

產業代表分析，日本碳費約新台幣61元，並且針對煤炭、石灰石等不徵碳費；韓國則朝向歐盟免費核配額制度，折合下來碳費約20元左，「台灣碳費要開始徵收，事實上不應該高於日本」，如此對我國出口競爭力，或許就不會有太大影響。

他總結，「一般費率如果是300元到500元，憑良心講是會有點高…」
 

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