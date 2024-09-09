台中昌平商圈推動循環經濟 親子DIY廢棄皮革再利用

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▲台中昌平商圈推動循環經濟，親子DIY活動已結束，集章抽獎延至九月底。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.9)

台中市昌平路早期是手工製鞋專區，皮鞋店林立，後來受到民眾消費習慣改變衝擊，皮鞋商圈日漸式微，廣告帆布和皮革廢料愈積愈多，為推動ESG與循環經濟，去年結合逢甲大學創業團隊，開辦親子DIY活動廣受好評，今年應民眾要求辦了3場，依舊場場爆滿，商圈主委林世宗決定，明年擴大辦理，至於集章抽獎活動則延至九月底，歡迎民眾踴躍消費抽好禮。林世宗表示，環保觀念抬頭，過去店家製鞋用剩的皮革，大多回收重製，也有不少當垃圾丟棄，如今，為響應循環經濟廢物再利用，去年起與逢甲大學聯合開辦親子DIY活動，指導親子利用皮革廢料創作日常小品，諸如小飾物或手機皮套等，小朋友既能發揮創意，也能廢物再利用解決廢料堆積困擾，一舉兩得。昌平皮鞋商圈去年與逢甲聯手開辦「循環經濟設計工作坊」，成效廣受好評。今年再度與創實驗基地團隊「再寵生活」攜手合作，推出全新環保帆布包DIY工作坊，希望在推廣永續發展理念之餘，也能結合親子手作體驗，讓參加者親身感受舊物再製的無限可能。林世宗表示，活動主要針對親子客群，主要內容是利用店家不再使用的廣告帆布、皮革廢料發揮創意，製作可愛且實用的手機袋、飾品及小錢包、筆袋等，透過DIY實作過程，小朋友不僅能提升環保意識，更能深入的理解循環經濟再製的環保意義，具有實用性與學習性。林世宗指出，DIY活動已在八月份舉辦三場，場場廣受好評，有家長甚至反應來不及報名。為此，商圈允諾明年會擴大辦理。至於集章抽獎活動，則延至九月底，每消費100元可集章一枚，滿5枚可參加抽獎，獎項包括100元至500元不等折價券，以及24小時不限搭乘次數的捷運車票，歡迎民眾一起支持在地產業，刺激經濟。