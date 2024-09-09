明年「金馬獎」爆增4倍！軍事專家示警：恐引發管理風險

我是廣告 請繼續往下閱讀

明(114)年度國防預算書日前已送抵立院，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，明年駐守外島國軍的「預算員額」中，義務役人員數量將從今年的175人，暴增為725人，是今年的四倍，他提醒若義務役人員是因為抽籤而非自願前往，恐將引發不小的管理風險。揭仲表示，明年駐守外島國軍的「預算員額」中，義務役人員數量將從今年的175人，暴增為725人，是今年的四倍；占外島守軍總人數的比例近9％。另外在今年漢光實兵操演中曾執行聯合反登陸演習的澎湖，明年守軍的「預算員額」較今年大減15％，是否代表國防部有意裁減澎湖駐軍，還有待確認。揭仲說，根據國防部預算書，114年國軍駐守南沙、東沙、東碇、亮島、高登島、金門與馬祖其餘地區等外島守軍的「預算員額」為8273人，與113年的8216人大致相等。但114年外島守軍「預算員額」中，志願役人員只剩下7548人，與113年的8041人相較減少493人、減幅近7％；義務役人員則從113年的175人，暴增為114年的725人，幾乎是113年的四倍，增加550人。揭仲研判，由於近年國軍志願役官士兵人數大幅下滑，112年時國軍志願役官士兵的「預算員額」是17萬1422人；但113年的「預算員額」卻降為16萬6235人，114年更只剩下16萬0749人，等於在2年內，國軍志願役官士兵的「預算員額」就蒸發了1萬0673人，減少速度之快，幾乎可用「雪崩」來形容。在這種情況下，114年外島守軍義務役分發人數遽增，可能代表在志願役基層人力快速流失的情況下，國軍為拉高外島部隊的編現比，只好擴大分發義務役役男前往嚴重缺人的外島。揭仲表示，國防部擬增派義務役人員前往金馬等外島，固然可解決外島部隊編現比偏低的問題，但也勢必會出現志願役與義務役混編在同一基層單位，引發差勤派遣與訓練進度安排等管理問題，特別是像東碇、亮島、高登、烏坵與莒光等駐軍人數較少的外島。揭仲擔心，若義務役人員是因為抽籤而非自願前往，恐將引發不小的管理風險。揭仲也指出，114年國防預算書也顯示，駐守澎湖等離島守軍的「預算員額」，由113年的7185人，遽減為114年的6093人，大幅減少1092人，相當於2個營的兵力，減幅高達15％；其中志願役由113年的6660人遽減為114年的5835人，義務役由113年的525人遽減為114年的258人。揭仲研判，在114年離島守軍「預算員額」是志願役與義務役「雙減」的情況下，顯示114年「預算員額」大減15％的主因，可能是國防部有計畫地裁減澎湖等離島兵力，而非志願役人員快速流失，但確切原因有待國防部說明。