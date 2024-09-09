高雄男遭強押擄走！疑200萬債務談判破裂　警一路狂追到屏東逮2嫌

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昨（8）日凌晨，高雄一名26歲羅姓男子，因200萬元的債務糾紛，疑似因談判破裂，遭黃姓、蘇姓男子強押上車擄走，被載往屏東縣萬丹鄉，高雄鼓山分局獲報後，循線定涉案的車輛，於9日凌晨在屏東逮捕黃男及蘇男，並救出被害人羅男，警方持續追查有無其他共犯，並釐清犯案動機。據了解，羅男因債務糾紛遭擄走，警方循線追查，鎖定犯案用車輛，順利救出被害人羅男。羅男遭擄渾身挫傷，所幸送醫後無大礙，主嫌21歲黃男及共犯24歲蘇男，被警方依妨害自由、傷害、妨害秩序、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並報請檢察官向法院聲請羈押。