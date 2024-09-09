魔力紅高雄開唱！昔「宿醉遲到、0互動」　過往事蹟曝光慘被罵翻

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▲魔力紅宣布來台開唱，但卻被網友挖出黑歷史。（圖／IG maroon5）

▲網友討論過往魔力紅來台開唱的經典事蹟，痛批：「此生最爛演唱會。」（圖／Threads）

來自美國洛杉磯的搖滾樂團魔力紅（Maroon 5），過去締造不少傳奇，不僅憑藉一曲〈Payphone〉紅遍大街小巷，專輯更在全球賣出超過1.35億張，而他們今（9）日更拋出震撼彈，宣布明年要2度登上高雄世運主場館開唱，讓粉絲為之瘋狂。不過人紅是非多，也有網友翻出他們過往的黑歷史，指出他們曾因前一晚喝了酒導致在演唱會上大遲到，演唱過程更與觀眾0互動，讓粉絲紛紛痛批：「浪費時間」、「露個臉來騙錢」、「此生看過最爛演唱會！」魔力紅今天拋出震撼彈，宣布睽違6年來台開唱，曝光演唱會日期定在2025年2⽉14⽇，地點則是高雄國家體育場（世運主場館），消息一出後瞬間掀起一陣熱烈討論，不過評價卻相當兩極，Threads上有不少網友指出，過去魔力紅在台灣舉辦的演唱會評價極低，「世運那場遲到快1小時，然後中間表演感覺像交作業一樣，唱一唱就閃人了，都沒什麼跟歌迷互動」、「遲到、喝酒醉、穿棉褲，非常的糟糕」、「交差了事的感覺。」不少網友點出過往魔力紅的黑歷史，指出幾年前該團首度站上高雄世運，沒想到不僅演唱會大遲到，延遲近9點才開唱，主唱亞當李維（Adam Levine）更是穿棉褲上台，讓粉絲感到非常不受尊重，痛批魔力紅幾乎沒有和觀眾互動，唱到表定時間結束就立刻離開。而事實上，魔力紅的負評早已傳遍全球，回顧2020年，魔力紅到南美洲一場音樂盛會上演出，同樣也是遲到25分鐘，甚至在表演的過程中屢屢掉拍子，雖然事後亞當李維發文致歉，引起台下觀眾不滿，爆出脫粉潮，台灣網友當時更直言：「（之前）來台灣也是一副拿錢上班，漫不經心亂唱，唱完走人的調調。人隨便、場地爛、音響差，到底為何還有人要花錢當盤子？我不懂？」也有網友諷刺：「反正賺夠了啊，隨便唱也是賺飽飽。」