打造台中為自行車代名詞 江啟臣爭取國家自行車館落腳清水

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▲台中在產業「中農粉絲」以行動力挺綠色騎乘，在現場設置攤位杯冬粉沖泡站。（圖／市府提供）

▲中農粉絲在活動現場設置打卡裝置，拍照打卡可參加線上抽獎。（圖／市府提供)

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔日前出席台中市府舉辦的「台中自行車嘉年華」活動時，江副院長強調，為協助台中市打造成為「自行車代名詞」，已向體育署爭取國家自行車館落腳台中清水。此外，台中老牌經典冬粉「中農粉絲」響應綠色騎乘活動，大手筆贊助每位參加民眾「束口袋、愛拌粉條兒一杯、商場百元優惠券」，提供民眾最飽足的補給。2024台中自行車嘉年華會日前在東勢鎮熱鬧登場，由立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔和觀旅局長陳美秀等人，帶隊領騎逾千單車愛好者，由東勢客家文化園區出發，沿著東豐自行車綠廊和后豐鐵馬道，一路騎至終點后里馬場。江副院長表示，台中與自行車緊密相連，無論是生產製造、乃至於零件供應，到消費推廣、文化發展、觀光建設，是全球自行車產業的重要基地。台中可以說是「自行車的代名詞」，而自行車也代表了台中的精神與文化。他也盛讚東豐自行車道，是全世界最漂亮且舒服的車道。此外，江副院長也提及，台中的自行車文化不僅在國內影響深遠，還與國際接軌。例如，去年有駐台的國際友人參加活動，今年更有來自日本大分縣的好朋友共同參與。他強調，透過自行車，台中和日本等國家在觀光與文化交流方面的合作日益緊密，期望未來能持續加強國際間的互動，讓自行車成為促進國際交流的橋樑。至於擁有「冬粉界台積電」美譽的中農粉絲，無論產能、製粉技術、客製代工服務與產品研發四大面向，皆為全國首屈一指。響應綠色騎乘活動，除了提供騎乘民眾補給包外，在現場更直接設立「杯冬粉沖泡站」，帶來全新五款烈火激辛口味杯冬粉，及五款經典的日式杯冬粉，吸引大批民眾排長龍等候「試吃」，對於快速即時沖泡的便利性，民眾大加讚賞。此外，現場也有許多民眾爭相與「巨型杯冬粉沖泡站打卡裝置」拍照，拍照打卡可參加線上抽獎，有機會獲得中農粉絲「麻辣鴨血臭豆腐寬粉」，為本次嘉年華會提供最充足的補給好物。