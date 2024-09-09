U23世界盃棒球賽／中華隊11：0輕取南非無用！相隔8年無緣晉複賽

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▲中華隊U23前一戰交手尼加拉瓜，最終以3：4落敗，在預賽小組賽以3連敗開局。（圖／棒協提供）

U23中華隊相隔8年無緣晉複賽！儘管如此，目前B組前3的南韓、尼加拉瓜、委內瑞拉都已奪下至少3勝，最多只能拿下2勝的中華隊，確定相隔8年後，再度無緣晉級複賽，只能參加第7至12名的排名賽。另一方面，墊底的中華隊、南非隊則確定無緣晉級。不過中華小將本場仍全力應戰，打線部分展現火力，投手部分，先發張峻瑋面對南非打線，主投3局飆出6次三振，且沒有被敲出安打，而後續中繼的伍立辰，主投1局，雖然被敲出1支安打以及投出1次保送，但飆出2次三振，也沒有失分，為中華隊奪下預賽首勝。