U23世界盃棒球賽／中華隊11：0輕取南非無用！相隔8年無緣晉複賽

U23中華隊相隔8年無緣晉複賽！U23世界盃棒球賽在今（9）日迎來第4天賽程，此前一勝難求的中華隊，交手同樣3戰全敗的南非，提前在5局結束以11：0取勝，取得預賽首勝。儘管如此，目前B組前3的南韓、尼加拉瓜、委內瑞拉都已奪下至少3勝，最多只能拿下2勝的中華隊，確定相隔8年後，再度無緣晉級複賽，只能參加第7至12名的排名賽。
劉俊緯首局開轟 3、4局猛攻8分
在晚間中華隊、南非隊賽前，委內瑞拉以8：4戰勝南韓後，代表同在B組的南韓、尼加拉瓜、委內瑞拉都至少拿下3勝，確定晉級，而取得4連勝的尼加拉瓜將在最後一戰交手韓國，爭取小組第一晉級。另一方面，墊底的中華隊、南非隊則確定無緣晉級。
不過中華小將本場仍全力應戰，打線部分展現火力，味全龍小將劉俊緯首局首打席開轟，靠著王順和、曾昱磬接力敲安，單局就拿下3分領先，並且在3、4局靠著安打串連攻勢，個別攻下4分，一舉將比分拉開到二位數差距，最終提前在5局以11：0結束比賽。
投手部分，先發張峻瑋面對南非打線，主投3局飆出6次三振，且沒有被敲出安打，而後續中繼的伍立辰，主投1局，雖然被敲出1支安打以及投出1次保送，但飆出2次三振，也沒有失分，為中華隊奪下預賽首勝。中華隊上次無緣晉級複賽，已經要追溯至2016年，當時中華隊最終拿下第7名的成績。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在晚間中華隊、南非隊賽前，委內瑞拉以8：4戰勝南韓後，代表同在B組的南韓、尼加拉瓜、委內瑞拉都至少拿下3勝，確定晉級，而取得4連勝的尼加拉瓜將在最後一戰交手韓國，爭取小組第一晉級。另一方面，墊底的中華隊、南非隊則確定無緣晉級。
不過中華小將本場仍全力應戰，打線部分展現火力，味全龍小將劉俊緯首局首打席開轟，靠著王順和、曾昱磬接力敲安，單局就拿下3分領先，並且在3、4局靠著安打串連攻勢，個別攻下4分，一舉將比分拉開到二位數差距，最終提前在5局以11：0結束比賽。
投手部分，先發張峻瑋面對南非打線，主投3局飆出6次三振，且沒有被敲出安打，而後續中繼的伍立辰，主投1局，雖然被敲出1支安打以及投出1次保送，但飆出2次三振，也沒有失分，為中華隊奪下預賽首勝。中華隊上次無緣晉級複賽，已經要追溯至2016年，當時中華隊最終拿下第7名的成績。