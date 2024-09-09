泰勒絲「總統級」嚴密維安遭破解？保全被天后男友的球隊惹火了

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▲泰勒絲（後左）與崔維斯凱爾西（後中）的戀情還甜蜜，外界干擾卻不停。（圖／美聯社）

▲泰勒絲身價不凡，吸金威力從樂壇延伸到體壇。（圖／美聯社）

樂壇當紅女王泰勒絲，雖然巡演票房收入驚人，卻也因為樹大招風，擔心成為恐怖活動的目標，早先曾取消了奧地利的3場演唱會。想不到近日現身力挺男友崔維斯凱爾西在美式足球賽新一季的開場比賽，卻早在幾天前就被報導運動名人情報的網站The Athletic給外洩行蹤，提前爆料她會在崔維斯凱爾西所屬的堪薩斯城酋長隊與巴爾的摩烏鴉隊比賽中亮相、為崔維斯打氣，讓她的維安團隊氣到不行。泰勒絲貴為演藝圈天之驕女，一個人可以造成50億美元（約1600億新台幣）的經濟效益，她的人身安全自然不得輕忽，根據專門報導明星與名流八卦的Page Six網站引述不具名消息來源的說法：「她的維安層級是國家元首等級！她的維安團隊人員們都對這消息提早外洩非常不開心。」而他們認定八成是崔維斯凱爾西所屬的酋長隊在那邊放風聲，好吸引泰勒絲的死忠粉絲們湧進比賽現場、讓票房更加亮眼。而有了超級巨星女友的加持，崔維斯和酋長隊表現賣力，終場贏了烏鴉隊。自從泰勒絲與崔維斯凱爾西交往後，酋長隊的比賽票房就大獲提升，崔維斯個人的相關產品也大賣，美式足球界嘗到了泰勒絲帶來的甜頭，哪可能甘心放棄？忍不住就要趕快靠她來炒話題，偏偏就和維安人員的顧慮起了嚴重的衝突。在如此情況下，泰勒絲與崔維斯的戀曲還能唱多久？會不會因外界的干擾而變調？各方都在等著瞧。