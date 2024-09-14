台灣80間蛋黃酥評比！不二坊、陳耀訓都輸給它：老饕回購率99.5%

中秋節蛋黃酥市場商機越來越龐大，許多烘焙名店也都開始開發各種具有特色的商品，讓民眾光看就已經眼花撩亂。但近期美食部落客「甜點精算師」就完成了2024年版本的「全台80家蛋黃酥大評比」，而榜單第一名竟然不是由彰化名店不二糕餅所拿下，而是由艸式甜點奪冠。
美食部落客「甜點精算師」近期在論壇Dcard上發文分享，自己吃遍全台灣80間蛋黃酥後，「秉持著零業配、公平公正公開的精神」，做出了詳細評比，在過程中也發現許多店家開始創新。
實際查看榜單會發現，近年超夯的不二坊排在第二名，而名店陳耀訓則以80%回購率並列第九名。第一則是由位於台北市中山區的新星「艸式甜點」所拿下。
全台80間蛋黃酥大評比！前三名王者曝光
🟡第一名：艸式甜點（回購率99.5%）
甜點精算師表示，這款蛋黃酥是自己在評鑑尾聲才吃到的驚奇品項，正當她苦惱今年沒有蛋黃酥天菜誕生時，它出現了！在完美傳統的蛋黃酥裡，加了一些焦糖底的小巧思，表皮跟底都好酥脆好完美！
🟡第二名：不二糕餅（回購率99.1%）
甜點精算師提到，去年要買不二糕點的蛋黃酥，店面就已經大排長龍只好作罷，但今年終於吃到了，酥皮與剛剛好的甜度與質地的紅豆泥，剛好出完美香氣的蛋黃酥，讓她一想到就留口水。
🟡第三名：聯翔餅店（回購率99%）
去年的第一名！CP值跟美味度，無可挑剔，淚推。
中秋送禮榜單一次看！第1名比演唱會難搶
除了口味上的排名之外，也有些店家是在包裝上特別用心，讓中秋節可以讓顧客更好把這份蛋黃酥當作禮品贈送，「甜點精算師」也針對外觀包裝製作了評比。
送另一半：Mr.啃
比演唱會門票還難搶，包裝簡單有質感，是低調行家。
送長輩：阿饅蛋黃酥
紅豆泥的糖是用海藻糖替代，健康又好吃，送長輩一定沒問題。
送客戶：不二糕餅
已經把傳統蛋黃酥做到極致，無可挑剔的好吃，價格又實惠，送禮不會錯。
送朋友：艸式甜點
一定要跟朋友分享吃吃看，但我覺得你會捨不得送，自己都吃掉。
《甜點精算師dessert_cake_foodie》授權報導】
看更多美食甜點評鑑點此Instagram「甜點精算師」
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實際查看榜單會發現，近年超夯的不二坊排在第二名，而名店陳耀訓則以80%回購率並列第九名。第一則是由位於台北市中山區的新星「艸式甜點」所拿下。
全台80間蛋黃酥大評比！前三名王者曝光
🟡第一名：艸式甜點（回購率99.5%）
甜點精算師表示，這款蛋黃酥是自己在評鑑尾聲才吃到的驚奇品項，正當她苦惱今年沒有蛋黃酥天菜誕生時，它出現了！在完美傳統的蛋黃酥裡，加了一些焦糖底的小巧思，表皮跟底都好酥脆好完美！
🟡第二名：不二糕餅（回購率99.1%）
甜點精算師提到，去年要買不二糕點的蛋黃酥，店面就已經大排長龍只好作罷，但今年終於吃到了，酥皮與剛剛好的甜度與質地的紅豆泥，剛好出完美香氣的蛋黃酥，讓她一想到就留口水。
🟡第三名：聯翔餅店（回購率99%）
去年的第一名！CP值跟美味度，無可挑剔，淚推。
中秋送禮榜單一次看！第1名比演唱會難搶
除了口味上的排名之外，也有些店家是在包裝上特別用心，讓中秋節可以讓顧客更好把這份蛋黃酥當作禮品贈送，「甜點精算師」也針對外觀包裝製作了評比。
送另一半：Mr.啃
比演唱會門票還難搶，包裝簡單有質感，是低調行家。
送長輩：阿饅蛋黃酥
紅豆泥的糖是用海藻糖替代，健康又好吃，送長輩一定沒問題。
送客戶：不二糕餅
已經把傳統蛋黃酥做到極致，無可挑剔的好吃，價格又實惠，送禮不會錯。
送朋友：艸式甜點
一定要跟朋友分享吃吃看，但我覺得你會捨不得送，自己都吃掉。
《甜點精算師dessert_cake_foodie》授權報導】
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