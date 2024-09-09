通緝犯拒捕撞傷路人！警連轟2槍、破窗壓制逮人　查獲喪屍菸彈

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▲今（9日）晚間，警方查獲通緝犯王男行蹤出現在八堵地區，隨即出動大批警力圍捕，警方連開2槍制止，接著破窗拉出王男，將其壓制逮捕。（圖／翻攝百福社區好厝邊）

本月2日凌晨，一名20多歲的王姓男子，因涉毒品、詐欺遭通緝，駕車行經基隆市忠二、孝四路口時，被巡邏員警攔下盤查，王男見警心虛拒檢加速逃逸，最後棄車落跑。9日晚間，基隆警方鎖定王男行蹤，展開攔截圍捕行動，王男企圖駕車逃逸，過程中撞傷路人，員警見狀連開2槍制止，順利逮捕王男，並於車內查獲「喪屍菸彈」（依托咪酯菸彈）、安非他命等毒品，全案朝毒品、妨害公務等罪偵辦。據了解，王男於2日拒檢落跑後，警方隨即組成專案小組，循線追查王男下落，今天晚間，警方查獲王男行蹤出現在八堵地區，隨即出動大批警力圍捕，王男駕車衝進百福社區，過程中擦撞一名路人，所幸民眾無生命危險。之後王男因不熟悉路況，擦撞其他車輛，被警方連開2槍制止，接著破窗拉出王男，將其壓制逮捕，連同車內女性友人也一併帶回偵訊。警方將持續向上溯源，追查毒品源頭。