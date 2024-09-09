小S母親70大壽被讚好年輕！她昔撫養3女、幫前夫還債　粉絲秒噴淚

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▲小S（右）稱讚母親（左）像20歲，網友也紛紛給予祝福。（圖／IG elephantdee）

▲小S的母親黃春梅（右）過去被「重男輕女」的觀念束縛，但沒想到一連生下3個小孩都全是女孩。（圖／IG elephantdee）

台灣女星小S（徐熙娣）與母親感情非常融洽，還時常在IG上分享與媽媽的合照，而近日小S再度在社群上曬出與媽媽臉貼臉的照片，更開心祝福母親70歲大壽，畫面一曝光讓網友驚呆，直呼小S的媽媽超凍齡，看上去非常年輕，而小S也笑著稱讚母親：「怎麼看起來還是像20歲的少女一樣！」事實上，小S的母親非常有能力，不僅在離婚後獨自撫養3女，更努力工作將前夫欠下的賭債全數還清，可說是內心非常強大的女性。小S在社群上曬出與母親的合影，照片中她勾著媽媽的脖子，兩人非常親密，而小S的媽媽雖然臉上不免有歲月的痕跡，但皮膚卻是肉眼可見相當光滑，笑起來的模樣更是和小S如出一轍，而照片曝光也有不少網友紛紛給予祝福，而粉絲則是驚訝小S的母親保養得相當不錯，容貌不減當年，甚至根本看不出已經70歲，小S也在貼文中嘴甜稱讚母親：「我親愛的媽媽竟然已經70大壽了，怎麼看起來還是像20歲的少女一樣！」讓網友紛紛笑虧：「媽媽好很年輕」、「小梅永保青春，凍齡了，S以後也會是這樣」、「小梅的皮膚怎麼這麼緊實！太年輕了吧！」事實上，小S的母親黃春梅非常厲害，儘管自幼出生於貧困家庭，國小畢業就輟學，後來也早早嫁人，但卻因為當時「重男輕女」的傳統觀念，被迫連續生了3個小孩，但卻全是女生，當時黃春梅還自嘲：「沒想到，生到第三胎小S，還是女的，還愈生愈醜！」還沒生下男孩，但黃春梅不願再生，卻引起丈夫不滿，後面更開始在外拈花惹草，還欠下一屁股債，讓黃春梅馬上決定離婚，獨自帶著3個女兒生活，後續重情重義的黃春梅更是將小S爸爸欠下的債務全數還清，小S也持續撫養父親到過世，如此強大的人生歷練，也讓黃春梅總能在兩個藝人女兒被推上風口浪尖時，跳出來為女兒以高EQ發聲。