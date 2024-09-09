2024香港羽球公開賽明開戰！王齊麟出賽　賽程與轉播資訊等一次看

2024年香港羽球公開賽將於2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，此賽事獲得李寧贊助，總獎金為42萬美元。香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，屬於第四級別（超級500賽）賽事。台灣好手周天成、戴資穎、王齊麟、邱相榤等都將出賽，10日將進行資格賽，王齊麟混雙搭配許尹鏸出賽，林芝昀混雙跟邱相榤搭配，相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。
香港羽球公開賽看點：
由於世界排名前2的南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲都因傷未出戰，台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，若順利參賽，這將是她本季首次於500等級賽事亮相，首輪對手將是從資格賽脫穎而出的選手。
香港是戴資穎福地，她過去在2014、16、17年三度奪冠，與中國名將韓愛萍、謝杏芳、南韓好手方銖賢並列賽史女單第一，若今年最後一舞能再度封后，將成為賽事自1982年創立以來，史上第一位擁有4座女單冠軍的球員。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
混雙資格賽
王齊麟許尹鏸 出戰 嚴惠媛高成炫
邱相榤林芝昀 出戰 Lui, Lok Lok楊盛才
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
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由於世界排名前2的南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲都因傷未出戰，台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，若順利參賽，這將是她本季首次於500等級賽事亮相，首輪對手將是從資格賽脫穎而出的選手。
香港是戴資穎福地，她過去在2014、16、17年三度奪冠，與中國名將韓愛萍、謝杏芳、南韓好手方銖賢並列賽史女單第一，若今年最後一舞能再度封后，將成為賽事自1982年創立以來，史上第一位擁有4座女單冠軍的球員。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
|賽日
|日期
|時間
|比賽
|第1日
|2024年9月10日
|09:00
16:00
|資格賽
男雙/女雙32強
|第2日
|2024年9月11日
|09:00
18:30
|32強賽
|第3日
|2024年9月12日
|09:00
18:30
|16強賽
|第4日
|2024年9月13日
|11:30
18:30
|半準決賽
|第5日
|2024年9月14日
|10:00
17:00
|準決賽
|第6日
|2024年9月15日
|14:00
|決賽
王齊麟許尹鏸 出戰 嚴惠媛高成炫
邱相榤林芝昀 出戰 Lui, Lok Lok楊盛才
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
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Hami Video、愛爾達電視