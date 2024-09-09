2024香港羽球公開賽明開戰！王齊麟出賽　賽程與轉播資訊等一次看

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賽日 日期 時間 比賽 第1日 2024年9月10日 09:00

16:00 資格賽

男雙/女雙32強 第2日 2024年9月11日 09:00

18:30 32強賽 第3日 2024年9月12日 09:00

18:30 16強賽 第4日 2024年9月13日 11:30

18:30 半準決賽 第5日 2024年9月14日 10:00

17:00 準決賽 第6日 2024年9月15日 14:00 決賽

▲戴資穎被預期可能參加香港羽球公開賽。（圖／記者葉政勳攝）

2024年香港羽球公開賽將於2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，此賽事獲得李寧贊助，總獎金為42萬美元。由於世界排名前2的南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲都因傷未出戰，台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，若順利參賽，這將是她本季首次於500等級賽事亮相，首輪對手將是從資格賽脫穎而出的選手。香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。王齊麟嚴惠媛高成炫邱相榤林芝昀 出戰 Lui, Lok Lok楊盛才中華電信MOD