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2024香港羽球公開賽明開戰！王齊麟出賽　賽程與轉播資訊等一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲2024年香港羽球公開賽將於2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，王齊麟將出賽。（圖／記者李政龍攝影）
▲2024年香港羽球公開賽將於2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，王齊麟將出賽。（圖／記者李政龍攝影）
2024年香港羽球公開賽將於2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，此賽事獲得李寧贊助，總獎金為42萬美元。香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，屬於第四級別（超級500賽）賽事。台灣好手周天成、戴資穎、王齊麟、邱相榤等都將出賽，10日將進行資格賽，王齊麟混雙搭配許尹鏸出賽，林芝昀混雙跟邱相榤搭配，相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。

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香港羽球公開賽看點：


由於世界排名前2的南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲都因傷未出戰，台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，若順利參賽，這將是她本季首次於500等級賽事亮相，首輪對手將是從資格賽脫穎而出的選手。

香港是戴資穎福地，她過去在2014、16、17年三度奪冠，與中國名將韓愛萍、謝杏芳、南韓好手方銖賢並列賽史女單第一，若今年最後一舞能再度封后，將成為賽事自1982年創立以來，史上第一位擁有4座女單冠軍的球員。

香港羽球公開賽賽事內容：

香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。

香港羽球公開賽賽程：

賽日 日期 時間 比賽  
第1日 2024年9月10日 09:00
16:00		 資格賽
男雙/女雙32強		  
第2日 2024年9月11日 09:00
18:30		 32強賽  
第3日 2024年9月12日 09:00
18:30		 16強賽  
第4日 2024年9月13日 11:30
18:30		 半準決賽  
第5日 2024年9月14日 10:00
17:00		 準決賽  
第6日 2024年9月15日 14:00 決賽  
混雙資格賽

王齊麟許尹鏸 出戰 嚴惠媛高成炫

邱相榤林芝昀 出戰 Lui, Lok Lok楊盛才


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▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
▲戴資穎被預期可能參加香港羽球公開賽。（圖／記者葉政勳攝）

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