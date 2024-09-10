iPhone 16沒漲價太強！「官網舊機降價」懶人包　這支省4千變神機

iPhone舊代機型價格懶人包！蘋果秋季發表會在台灣時間今（10）日凌晨一點登場，一共推出iPhone 16系列新機四款，這次晶片效能全面升級，也加入這次發表會重點的AI功能，讓許多果粉大讚升級有感，不過雖然這次iPhone 16美國、台灣售價都沒有漲價，但舊機型iPhone也在蘋果發表會後立刻降價，《NOWnews》也特別整理官網現在最新的價格資訊，讓尋求舊機升級的民眾可以一文看懂！
蘋果iPhone 16大幅度升級！新機全面凍漲超佛心
這次iPhone 16發表會讓人眼睛為之一亮，功能升級超多，本來從iPhone Pro系列獨有的功能全面下放且同步，像是拍攝控制按鈕，在iPhone 16全面都有搭載，而蘋果的AI功能iPhone 16也是全機型都可以使用，本來只有在iPhone 15 Pro系列才有的動作按鈕，iPhone 16連數字系列基本款都擁有這些功能。
原本預期這樣的升級，可能會讓今年iPhone 16微幅的價格上漲，但發表會結束後令人驚喜，iPhone 16四款新機都沒有漲價，包括iPhone 16售價29900元起、iPhone 16 Plus售價32900元起、iPhone 16 Pro售價36900元起，以及最頂規的iPhone 16 Pro Max售價44900元起，全部都跟iPhone 15系列初始售價一樣，全面凍漲、功能升級超佛心！
蘋果發表會後舊代iPhone秒降價！官網新價格懶人包
而雖然這次iPhone 16的價格並未上漲，不過許多仍然關注舊機型的降價幅度，蘋果在發表會結束第一時間就更新官網，即刻起降價的手機包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus等4款，降價幅度從3000元至4000元不等，而iPhone 13、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max則是下架停止販售。
降幅方面，iPhone 15系列降價最多，一口氣下殺4000元；而iPhone 15 Plus則是降價3000元，另外包括iPhone 14、iPhone 14 Plus都同樣降價4000元，最低只要21900元就可以入手，如果平常使用的手機是iPhone X代數以下的人，預算沒有相對充足的話，也不是重度手機使用者，選擇iPhone 14就能非常有感的大幅度升級囉！
🟡蘋果官網iPhone舊機最新價格整理
📍iPhone 15（降價4000元）
128GB：2萬9900元→ 2萬5900元
256GB：3萬3400元→ 2萬9400元
512GB：4萬400元→ 3萬6400元
📍iPhone 15 Plus（降價3000元）
128GB：3萬2900元→ 2萬9900元
256GB：3萬6400元→ 3萬3400元
512GB：4萬3400元→ 4萬400元
📍iPhone 14（降價4000元）
128GB：2萬5900元→2萬1900元
256GB：2萬9400元→2萬5900元
512GB：3萬6400元→3萬2400元
📍iPhone 14 Plus（降價4000元）
128GB：2萬9900元→2萬5900元
256GB：3萬3400元→2萬9400元
512GB：4萬400元→3萬6400元
📍iPhone SE（售價未變）
64GB：1萬4900元
128GB：1萬6500元
256GB：2萬元
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這次iPhone 16發表會讓人眼睛為之一亮，功能升級超多，本來從iPhone Pro系列獨有的功能全面下放且同步，像是拍攝控制按鈕，在iPhone 16全面都有搭載，而蘋果的AI功能iPhone 16也是全機型都可以使用，本來只有在iPhone 15 Pro系列才有的動作按鈕，iPhone 16連數字系列基本款都擁有這些功能。
原本預期這樣的升級，可能會讓今年iPhone 16微幅的價格上漲，但發表會結束後令人驚喜，iPhone 16四款新機都沒有漲價，包括iPhone 16售價29900元起、iPhone 16 Plus售價32900元起、iPhone 16 Pro售價36900元起，以及最頂規的iPhone 16 Pro Max售價44900元起，全部都跟iPhone 15系列初始售價一樣，全面凍漲、功能升級超佛心！
蘋果發表會後舊代iPhone秒降價！官網新價格懶人包
而雖然這次iPhone 16的價格並未上漲，不過許多仍然關注舊機型的降價幅度，蘋果在發表會結束第一時間就更新官網，即刻起降價的手機包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus等4款，降價幅度從3000元至4000元不等，而iPhone 13、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max則是下架停止販售。
降幅方面，iPhone 15系列降價最多，一口氣下殺4000元；而iPhone 15 Plus則是降價3000元，另外包括iPhone 14、iPhone 14 Plus都同樣降價4000元，最低只要21900元就可以入手，如果平常使用的手機是iPhone X代數以下的人，預算沒有相對充足的話，也不是重度手機使用者，選擇iPhone 14就能非常有感的大幅度升級囉！
🟡蘋果官網iPhone舊機最新價格整理
📍iPhone 15（降價4000元）
128GB：2萬9900元→ 2萬5900元
256GB：3萬3400元→ 2萬9400元
512GB：4萬400元→ 3萬6400元
📍iPhone 15 Plus（降價3000元）
128GB：3萬2900元→ 2萬9900元
256GB：3萬6400元→ 3萬3400元
512GB：4萬3400元→ 4萬400元
📍iPhone 14（降價4000元）
128GB：2萬5900元→2萬1900元
256GB：2萬9400元→2萬5900元
512GB：3萬6400元→3萬2400元
📍iPhone 14 Plus（降價4000元）
128GB：2萬9900元→2萬5900元
256GB：3萬3400元→2萬9400元
512GB：4萬400元→3萬6400元
📍iPhone SE（售價未變）
64GB：1萬4900元
128GB：1萬6500元
256GB：2萬元
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