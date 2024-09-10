iPhone 16沒漲價太強！「官網舊機降價」懶人包　這支省4千變神機

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▲iPhone 16大幅度升級，且價格還沒有上漲，果粉都大讚這次發表會讓人為之一亮。（圖/YT@APPLE）

▲iPhone 14系列最低只要21900元就可入手，如果是使用iPhone X代以下的人，就能夠有感大升級！（圖/蘋果官網）

▲iPhone 15大降價4000元，iPhone 15 Plus則是降價3000元，入手價格非常甜。（圖／洋蔥通訊提供）

▲iPhone 16發表會之後，蘋果官網立刻更新舊機價格，其中iPhone 14最低只要21900元就能入手！（圖/NOWnews社群中心製）

iPhone舊代機型價格懶人包！蘋果秋季發表會在台灣時間今（10）日凌晨一點登場，一共推出iPhone 16系列新機四款，這次晶片效能全面升級，也加入這次發表會重點的AI功能，讓許多果粉大讚升級有感，不過雖然這次iPhone 16美國、台灣售價都沒有漲價，但舊機型iPhone也在蘋果發表會後立刻降價，這次iPhone 16發表會讓人眼睛為之一亮，功能升級超多，本來從iPhone Pro系列獨有的功能全面下放且同步，原本預期這樣的升級，可能會讓今年iPhone 16微幅的價格上漲，但發表會結束後令人驚喜，，全面凍漲、功能升級超佛心！而雖然這次iPhone 16的價格並未上漲，不過許多仍然關注舊機型的降價幅度，蘋果在發表會結束第一時間就更新官網，，如果平常使用的手機是iPhone X代數以下的人，預算沒有相對充足的話，也不是重度手機使用者，選擇iPhone 14就能非常有感的大幅度升級囉！128GB：2萬9900元→ 2萬5900元256GB：3萬3400元→ 2萬9400元512GB：4萬400元→ 3萬6400元：3萬2900元→ 2萬9900元256GB：3萬6400元→ 3萬3400元512GB：4萬3400元→ 4萬400元128GB：2萬5900元→2萬1900元256GB：2萬9400元→2萬5900元512GB：3萬6400元→3萬2400元128GB：2萬9900元→2萬5900元256GB：3萬3400元→2萬9400元512GB：4萬400元→3萬6400元64GB：1萬4900元128GB：1萬6500元256GB：2萬元