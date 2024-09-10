蘋果發表會／Apple Watch S10史上最大螢幕、重量更輕　9/20開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Apple Watch S10加入鈦金屬新色。（圖／翻攝影片）

蘋果今（10）日凌晨1點舉辦發表會，率先登場的產品為Apple Watch，正如外傳有Apple Watch S10、Apple Watch Ultra 2新色，預計會在9月20開賣。發表會率先登場的是Apple Watch S10，是目前Apple Watch系列裡面擁有最大螢幕，但最薄的機型，螢幕比現行的Apple Ultra 2還要大，可以讓你看訊息時能多看一行文字，此外側邊設計更佳圓滑，螢幕亮度提升40％。有兩種材質鋁合金，提供亮黑色、玫瑰金、銀色，另有鈦金屬色系，提供原色、金色和灰色，配置S10晶片，首款OLED螢幕、全金屬錶殼售價399元美金、499元美金， 9月20日開賣。沒有Apple Watch Ultra 3，推出的是Apple Watch Ultra 2小改版，配合WatchOS 11提供更好的運動訓練效果，推出黑色版本，錶殻加入噴砂及PVD工序，並多種新錶帶款式，包括Hermes立體錶帶。售價799元美金，9月20日開賣。