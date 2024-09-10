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蘋果發表會2024／AirPods 4支援主動降噪　AirPods Max推出新色

記者周淑萍/綜合報導

▲蘋果發表會在10日凌晨1時登場，AirPods Max沒有新款，僅推出新色。（圖／翻攝影片）
▲蘋果發表會在10日凌晨1時登場，AirPods Max沒有新款，僅推出新色。（圖／翻攝影片）
蘋果發表會今（10）日凌晨舉辦，率先登場的產品為Apple Watch S10、Apple Watch Ultra 2新色，緊接著為耳機，有全新的AirPods 4支援主動降噪，AirPods Max沒有傳聞中的新款而是推出新色有點可惜。

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AirPods 4
AirPods 4採用H2晶片，音質有重大提升，低音及高音均有改善，支援空間音訊，支援點頭接聽電話等感應操作。充電盒改用USB-C充電、支援尋找功能，且提供主動降噪，通透模式、自適應音效、對話時可自動感知。AirPods 4售價129美元起，主動降噪版本售價由179美元起。

AirPods Pro 2針對iPhone及iOS 18將加入3項新功能，包括聽力保護功能、聽力測試功能及助聽器功能，且可應用於不同場景，相關功能將會陸續推送。AirPods Max耳罩式耳機，沒有傳聞的第二代，但提供更多顏色選擇，包含粉橘、粉紫、玫瑰金等新色，預計9月20日開賣。

▲AirPods 4新耳機支援主動降噪。（圖／翻攝影片）
▲AirPods 4新耳機支援主動降噪。（圖／翻攝影片）

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