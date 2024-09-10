蘋果發表會2024／iPhone 16四款沒漲價　台灣9/13預購、9/20開賣

iPhone 16終於來了！蘋果稍早（10）日凌晨舉辦發表會，會中正式揭開iPhone 16系列完整面貌，同時還有發表AirPods 4和3款Apple Watch。民眾最在意的iPhone 16這次全部維持和上一代相同的售價，沒有漲價，台灣將在本周五9月13日晚間8時開放預購，9月20日開賣。
🟡iPhone 16系列預購、開賣日
預購日：9月13日晚間8時
開賣日：9月20日開賣
🟡iPhone 16
螢幕：6.1吋動態島
機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背
晶片：A18
相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200 萬像素，並首次引入微距功能
充電：USB-C
顏色：黑、白、粉、綠、藍
其他重點功能：靜音改為動作按鈕、相機控制鍵、支援AI、空間拍攝
容量／價格：
128GB／29900元
256GB／33400元
512GB／40400元
🟡iPhone 16 Plus
螢幕：6.7吋動態島
機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背
晶片：A18
相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200萬像素，並首次引入微距功能
充電：USB-C
顏色：黑、白、綠、藍、粉
其他重點功能：靜音改為動作按鈕、支援AI
容量／價格：
128GB／32900元
256GB／36400元
512GB／43400元
🟡iPhone 16 Pro
螢幕：6.3吋動態島
機身：鈦金屬邊框＋最新一代超瓷晶盾面板＋霧面玻璃機背
晶片：A18 Pro
相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦
充電：USB-C
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
其他重點功能：側邊有動作按鈕、相機控制、支援AI
容量／價格：
128GB／36900元
256GB／40400元
512GB／47400元
1TB／54400元
🟡iPhone 16 Pro Max
螢幕：6.9吋動態島
機身：鈦金屬邊框＋最新一代超瓷晶盾面板＋霧面玻璃機背
晶片：A18 Pro
相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦
充電：USB-C
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
其他重點功：側邊有動作按鈕、拍攝按鈕、支援AI
容量／價格：
256GB／44900元
512GB／51900元
1TB／58900元
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預購日：9月13日晚間8時
開賣日：9月20日開賣
🟡iPhone 16
螢幕：6.1吋動態島
機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背
晶片：A18
相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200 萬像素，並首次引入微距功能
充電：USB-C
顏色：黑、白、粉、綠、藍
其他重點功能：靜音改為動作按鈕、相機控制鍵、支援AI、空間拍攝
容量／價格：
128GB／29900元
256GB／33400元
512GB／40400元
🟡iPhone 16 Plus
螢幕：6.7吋動態島
機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背
晶片：A18
相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200萬像素，並首次引入微距功能
充電：USB-C
顏色：黑、白、綠、藍、粉
其他重點功能：靜音改為動作按鈕、支援AI
容量／價格：
128GB／32900元
256GB／36400元
512GB／43400元
🟡iPhone 16 Pro
螢幕：6.3吋動態島
機身：鈦金屬邊框＋最新一代超瓷晶盾面板＋霧面玻璃機背
晶片：A18 Pro
相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦
充電：USB-C
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
其他重點功能：側邊有動作按鈕、相機控制、支援AI
容量／價格：
128GB／36900元
256GB／40400元
512GB／47400元
1TB／54400元
🟡iPhone 16 Pro Max
螢幕：6.9吋動態島
機身：鈦金屬邊框＋最新一代超瓷晶盾面板＋霧面玻璃機背
晶片：A18 Pro
相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦
充電：USB-C
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
其他重點功：側邊有動作按鈕、拍攝按鈕、支援AI
容量／價格：
256GB／44900元
512GB／51900元
1TB／58900元
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