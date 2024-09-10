蘋果發表會2024／iPhone 16四款沒漲價　台灣9/13預購、9/20開賣

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▲iPhone 16重點功能。（圖／翻攝影片）

▲iPhone 16 Pro系列加入沙漠金新色。（圖／翻攝影片）

▲iPhone 16 系列加入相機控制，可以提供更直覺的拍攝。（圖／翻攝影片）

iPhone 16終於來了！蘋果稍早（10）日凌晨舉辦發表會，會中正式揭開iPhone 16系列完整面貌，同時還有發表AirPods 4和3款Apple Watch。民眾最在意的iPhone 16這次全部維持和上一代相同的售價，沒有漲價，預購日：9月13日晚間8時開賣日：9月20日開賣螢幕：6.1吋動態島機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背晶片：A18相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200 萬像素，並首次引入微距功能充電：USB-C顏色：黑、白、粉、綠、藍其他重點功能：靜音改為動作按鈕、相機控制鍵、支援AI、空間拍攝容量／價格：128GB／29900元256GB／33400元512GB／40400元螢幕：6.7吋動態島機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背晶片：A18相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200萬像素，並首次引入微距功能充電：USB-C顏色：黑、白、綠、藍、粉其他重點功能：靜音改為動作按鈕、支援AI容量／價格：128GB／32900元256GB／36400元512GB／43400元螢幕：6.3吋動態島機身：鈦金屬邊框＋最新一代超瓷晶盾面板＋霧面玻璃機背晶片：A18 Pro相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦充電：USB-C顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色其他重點功能：側邊有動作按鈕、相機控制、支援AI容量／價格：128GB／36900元256GB／40400元512GB／47400元1TB／54400元螢幕：6.9吋動態島機身：鈦金屬邊框＋最新一代超瓷晶盾面板＋霧面玻璃機背晶片：A18 Pro相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦充電：USB-C顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色其他重點功：側邊有動作按鈕、拍攝按鈕、支援AI容量／價格：256GB／44900元512GB／51900元1TB／58900元