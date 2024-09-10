iPhone 16散熱功能終於改了！電池容量大提升　全系列爽玩3A遊戲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iPhone 16配置的A18晶片，在CPU表現上，比iPhone 15足足快了30％。（圖／翻攝蘋果官網直播）

▲從前幾代都一直被使用者反映的散熱問題，iPhone 16有機會大幅改善。（圖／記者葉政勳攝）

▲過去只能在iPhone 15 Pro上遊玩的3A遊戲，在iPhone 16都可以運作。（圖／翻攝蘋果官網直播）

iPhone 16全系列機型今（10）日凌晨透過蘋果發表會一一亮相，本次iPhone 16系列強調「專為AI打造」，為了處理更高效能的工作量，從一般版到iPhone 16 Pro都搭載A18系列晶片，蘋果發表會中指出，，電池容量也將進行大幅提升。此次iPhone 16、iPhone 16配置A18晶片，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則為A18 Pro處理器，A18和A16相比，CPU（中央處理器）GPU（圖形處理器） 方面，A18晶片比iPhone 15的A16 Bionic強度已經可以媲美PC（桌上型處理器）。蘋果產品行銷資深副總裁Kaiann Drance在發表會中指出，iPhone 16改進了散熱設計，，讓散熱效果更出色，預估能夠提升30%的持續效能。針對iPhone容易過熱的問題，其實已經困擾用戶許久，台南東區強強滾通訊行店長黃雅貞表示，臨櫃經驗顯示，「，不只玩遊戲令人困擾，講個電話也會出現發燙的情況」，針對這次iPhone 16對散熱的大幅改動，黃雅貞認為仍有待觀察，畢竟AI加入，手機本身需處理的資料也會變多。眾所皆知，遊戲畫面的「光線追蹤」對幀數、順暢度有直接影響，iPhone 16本次在光線追蹤上增加「硬體加速」功能，相較與軟體追蹤，不僅能Kaiann Drance強調，過去只能在iPhone 15 Pro上遊玩的3A遊戲，在iPhone 16都可以運作，列如《刺客教條：幻影》、《生化危機》等，且