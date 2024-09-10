iPhone 16散熱功能終於改了！電池容量大提升　全系列爽玩3A遊戲

iPhone 16全系列機型今（10）日凌晨透過蘋果發表會一一亮相，本次iPhone 16系列強調「專為AI打造」，為了處理更高效能的工作量，從一般版到iPhone 16 Pro都搭載A18系列晶片，蘋果發表會中指出，iPhone 16系列將會支援過去只能在iPhone 15 Pro上遊玩的3A遊戲大作，同時針對為人詬病的「散熱系統」進行優化，電池容量也將進行大幅提升。
iPhone 16晶片大升級 A18媲美PC處理器
此次iPhone 16、iPhone 16配置A18晶片，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則為A18 Pro處理器，A18和A16相比，CPU（中央處理器）快了30%，能耗降低 30%；GPU（圖形處理器） 方面，A18晶片比iPhone 15的A16 Bionic快 40%，能耗降低35%，強度已經可以媲美PC（桌上型處理器）。
iPhone 16全新散熱設計公開 玩遊戲、講電話不再發燙
蘋果產品行銷資深副總裁Kaiann Drance在發表會中指出，iPhone 16改進了散熱設計，機身內部採用了100%的「再生鋁金屬」散熱片，搭配上玻璃機背經過最佳化的處理，讓散熱效果更出色，預估能夠提升30%的持續效能。
針對iPhone容易過熱的問題，其實已經困擾用戶許久，台南東區強強滾通訊行店長黃雅貞表示，臨櫃經驗顯示，「以往散熱問題最嚴重的就是iPhone 12、13好一點、14又有類似問題浮現，不只玩遊戲令人困擾，講個電話也會出現發燙的情況」，針對這次iPhone 16對散熱的大幅改動，黃雅貞認為仍有待觀察，畢竟AI加入，手機本身需處理的資料也會變多。
iPhone 16「光線追蹤」技術檔次提高 全系列都能玩3A大作
眾所皆知，遊戲畫面的「光線追蹤」對幀數、順暢度有直接影響，iPhone 16本次在光線追蹤上增加「硬體加速」功能，相較與軟體追蹤，不僅能提高5倍的幀速率，還能讓遊戲畫面中的陰影、反光更栩栩如生。
Kaiann Drance強調，過去只能在iPhone 15 Pro上遊玩的3A遊戲，在iPhone 16都可以運作，列如《刺客教條：幻影》、《生化危機》等，且眾所矚目的騰訊3A RPG大作《王者榮耀：世界》也確定將在2025年登陸iPhone 16。
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此次iPhone 16、iPhone 16配置A18晶片，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則為A18 Pro處理器，A18和A16相比，CPU（中央處理器）快了30%，能耗降低 30%；GPU（圖形處理器） 方面，A18晶片比iPhone 15的A16 Bionic快 40%，能耗降低35%，強度已經可以媲美PC（桌上型處理器）。
iPhone 16全新散熱設計公開 玩遊戲、講電話不再發燙
蘋果產品行銷資深副總裁Kaiann Drance在發表會中指出，iPhone 16改進了散熱設計，機身內部採用了100%的「再生鋁金屬」散熱片，搭配上玻璃機背經過最佳化的處理，讓散熱效果更出色，預估能夠提升30%的持續效能。
針對iPhone容易過熱的問題，其實已經困擾用戶許久，台南東區強強滾通訊行店長黃雅貞表示，臨櫃經驗顯示，「以往散熱問題最嚴重的就是iPhone 12、13好一點、14又有類似問題浮現，不只玩遊戲令人困擾，講個電話也會出現發燙的情況」，針對這次iPhone 16對散熱的大幅改動，黃雅貞認為仍有待觀察，畢竟AI加入，手機本身需處理的資料也會變多。
iPhone 16「光線追蹤」技術檔次提高 全系列都能玩3A大作
眾所皆知，遊戲畫面的「光線追蹤」對幀數、順暢度有直接影響，iPhone 16本次在光線追蹤上增加「硬體加速」功能，相較與軟體追蹤，不僅能提高5倍的幀速率，還能讓遊戲畫面中的陰影、反光更栩栩如生。
Kaiann Drance強調，過去只能在iPhone 15 Pro上遊玩的3A遊戲，在iPhone 16都可以運作，列如《刺客教條：幻影》、《生化危機》等，且眾所矚目的騰訊3A RPG大作《王者榮耀：世界》也確定將在2025年登陸iPhone 16。