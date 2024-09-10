德國將執行全國邊境管制　收緊現行移民庇護政策

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（中央社記者顏若瑾柏林9日專電）德國將於下週起全面實施全國邊境的「臨時內部邊境管制」。據悉，此舉會強化現行移民法中的「拒絕入境」規定。第一波最快9月16日開始執行，為期6個月。德國聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）宣布，從下週開始，德國所有陸地邊境都將實施額外的臨時內部邊境管制，以限縮現行的庇護與移民政策。德國聯邦內閣參考現行法律與實際情況，稱該臨時措施是「符合歐洲法律的有效拒絕模式」。費瑟也會把新的邊境管制通報歐洲聯盟執行委員會（European Commission）。德國希望透過此舉保護國內安全，以抵禦伊斯蘭教恐怖主義的威脅，並遏止跨境犯罪的可能。邊境管制是歐盟的敏感議題。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）近日為「紅綠燈聯盟」聯合政府的移民政策辯護時表示，德國移民政策必須符合歐盟規則，希望與德國聯邦議院最大反對黨基民盟（CDU）就有效的邊境管制達成協議。基民盟主席默茲（Friedrich Merz）則呼籲聯邦內閣，接受該黨提出的「徹底拒絕」移民管制。德國現行邊境管制法中，針對拒絕入境者的條件為，已被列為禁止入境者，或列為非政治庇護者。新的拒絕入境條件可能會放寬為，沒有護照的外國人士，或是已在他國列為尋求政治庇護者。德國綠黨（Greens）擔憂表示，此舉將促使歐洲整體性的庇護政策終結，經濟層面也會連帶受到波及。德國聯邦內政部指出，從2023年10月中旬起，在德國與波蘭、捷克和瑞士的邊境實施固定管制後，至今已有約3萬人被拒絕入境。德國和奧地利的邊境，則是自2015年9月起，固定實施以非法移民為由的管制。德國近一個月接連發生疑似恐怖襲擊的犯罪事件。德國西部城市索林根（Solingen）8月23日發生匪徒持刀攻擊事件，犯案嫌疑人為非法入境的敘利亞人，南部城市慕尼黑（Munich）9月5日有警察擊斃持槍嫌疑犯，死者為奧地利人。（編輯：陳彥鈞）1130910