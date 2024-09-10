iPhone 16四款新機震撼不漲價！最新釘子戶手機曝：蘋果狠下心了

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▲iPhone 16全新系列新機功能升級許多，主打的AI（Apple Intelligence）成為一大亮點！而該項功能iPhone 15 Pro系列以下的手機都不能使用。（圖／YT@APPLE）

▲iPhone 15 Pro系列手機正式成為蘋果最新「釘子戶手機」，超強的拍攝功能，同時是唯一iPhone舊機可使用AI功能的手機。（圖／NOWnews攝影）

▲通訊行黃店長表示，如果平常沒有使用三眼相機習慣的用戶，可以直上iPhone 16。（圖/達志影像/美聯社）

iPhone 16全系列新機在台灣時間今（10）日凌晨一點發表，機型包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max，這次全新亮相的iPhone功能大幅度的提升，但是價格完全沒變令許多人感到驚喜，而隨著發表會的結束，，過去蘋果總是會用擠牙膏的方式來進行新機更新，但這一回蘋果算是跨出非常大的一步，，所謂的釘子戶手機，就是在一個品牌中，，相信許多iPhone 15 Pro系列的用戶，一路用到iPhone 20完全沒問題。隨著蘋果釘子戶手機的轉移，應該也有許多果粉苦惱這次應該要換iPhone 16還是要買iPhone 15 Pro，《NOWnews》記者也實際採訪台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她表示，iPhone 15 Pro在階段官方已經買不到，如果要買一定都是找通訊行入手，黃店長提到，，需求量還是有。以自家通訊行iPhone 15 Pro 256GB來看，原本蘋果還沒下架販售4萬400元，自家販售37500元，黃店長提到，，等待下一次iPhone又大改革再換就可以了。