iPhone 16四款新機震撼不漲價！最新釘子戶手機曝：蘋果狠下心了

iPhone 16全系列新機在台灣時間今（10）日凌晨一點發表，機型包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max，這次全新亮相的iPhone功能大幅度的提升，但是價格完全沒變令許多人感到驚喜，而隨著發表會的結束，蘋果也確立了最新一代的釘子戶手機將是「iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max」，不少人都已經相中其二手市場以及通訊行的價格。
最新iPhone釘子戶手機誕生！蘋果狠下心橫掃舊機
在發表會中，蘋果大聊這次iPhone 16系列新機主打的AI（Apple Intelligence），將在iOS 18更新之後就能全面啟用，功能吸睛且多樣化，過去蘋果總是會用擠牙膏的方式來進行新機更新，但這一回蘋果算是跨出非常大的一步，俐落淘汰掉比iPhone 15 Pro性能差的手機，即便是較新款的舊機iPhone 14 Pro系列或是iPhone 15都不能夠使用這項AI功能，舊款手機就只有iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max才可以使用。
也因為如此，蘋果在經歷iPhone6系列、iPhoneX系列之後，最新的釘子戶手機就成了「iPhone 15 Pro系列」，所謂的釘子戶手機，就是在一個品牌中，具有特別重大地位或者品牌手機改革後不受影響的機型，它的功能、效能都讓用戶短期不必再換手機，從蘋果的規律來看，大概每5年就會出現一支新的釘子戶手機，相信許多iPhone 15 Pro系列的用戶，一路用到iPhone 20完全沒問題。
最新釘子戶手機秒被下架！iPhone 16、iPhone 15 Pro怎麼選？
隨著蘋果釘子戶手機的轉移，應該也有許多果粉苦惱這次應該要換iPhone 16還是要買iPhone 15 Pro，《NOWnews》記者也實際採訪台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她表示，iPhone 15 Pro在階段官方已經買不到，如果要買一定都是找通訊行入手，目前預估因為iPhone 16沒有漲價且功能升級眾多，買氣應該會很不錯，許多人說購買iPhone 15 Pro最佳時機已過那也不一定。
黃店長提到，如果iPhone 16到時候買氣非常好，大家都選購新機的話，iPhone 15 Pro降價機會還是有，但因為停產有「物以稀為貴」的前提，因此預估價格不會漲也不會降，需求量還是有。以自家通訊行iPhone 15 Pro 256GB來看，原本蘋果還沒下架販售4萬400元，自家販售37500元，如果想用三眼相機手機、預算比較有限、需要較大容量的話，就能選擇iPhone 15 Pro，因為也還是具備蘋果AI的功能。
黃店長提到，但如果平常不是使用三眼相機手機的人，就直接上iPhone 16，而愛用釘子戶手機，像是過去用iPhone 6、iPhone X系列很久的人，iPhone 15 Pro或者iPhone 16都非常適合，因為這兩支手機的性能絕對都能夠撐4年、5年，等待下一次iPhone又大改革再換就可以了。
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在發表會中，蘋果大聊這次iPhone 16系列新機主打的AI（Apple Intelligence），將在iOS 18更新之後就能全面啟用，功能吸睛且多樣化，過去蘋果總是會用擠牙膏的方式來進行新機更新，但這一回蘋果算是跨出非常大的一步，俐落淘汰掉比iPhone 15 Pro性能差的手機，即便是較新款的舊機iPhone 14 Pro系列或是iPhone 15都不能夠使用這項AI功能，舊款手機就只有iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max才可以使用。
也因為如此，蘋果在經歷iPhone6系列、iPhoneX系列之後，最新的釘子戶手機就成了「iPhone 15 Pro系列」，所謂的釘子戶手機，就是在一個品牌中，具有特別重大地位或者品牌手機改革後不受影響的機型，它的功能、效能都讓用戶短期不必再換手機，從蘋果的規律來看，大概每5年就會出現一支新的釘子戶手機，相信許多iPhone 15 Pro系列的用戶，一路用到iPhone 20完全沒問題。
最新釘子戶手機秒被下架！iPhone 16、iPhone 15 Pro怎麼選？
隨著蘋果釘子戶手機的轉移，應該也有許多果粉苦惱這次應該要換iPhone 16還是要買iPhone 15 Pro，《NOWnews》記者也實際採訪台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她表示，iPhone 15 Pro在階段官方已經買不到，如果要買一定都是找通訊行入手，目前預估因為iPhone 16沒有漲價且功能升級眾多，買氣應該會很不錯，許多人說購買iPhone 15 Pro最佳時機已過那也不一定。
黃店長提到，如果iPhone 16到時候買氣非常好，大家都選購新機的話，iPhone 15 Pro降價機會還是有，但因為停產有「物以稀為貴」的前提，因此預估價格不會漲也不會降，需求量還是有。以自家通訊行iPhone 15 Pro 256GB來看，原本蘋果還沒下架販售4萬400元，自家販售37500元，如果想用三眼相機手機、預算比較有限、需要較大容量的話，就能選擇iPhone 15 Pro，因為也還是具備蘋果AI的功能。
黃店長提到，但如果平常不是使用三眼相機手機的人，就直接上iPhone 16，而愛用釘子戶手機，像是過去用iPhone 6、iPhone X系列很久的人，iPhone 15 Pro或者iPhone 16都非常適合，因為這兩支手機的性能絕對都能夠撐4年、5年，等待下一次iPhone又大改革再換就可以了。
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