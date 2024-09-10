iPhone 16 Pro顏色被讚翻！Joeman開箱實機：「相機控制」很強大

iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max共4款新機，今（10）日凌晨在蘋果發表會一一公開，台灣YouTuber Joeman受邀到美國Apple發表會現場參與盛事，並在第一時間拿到iPhone 16 Pro Max實機，立刻拍片分享最新推出的「相機控制」功能。由於蘋果發表會才剛結束，Joeman就立刻上iPhone 16實機新片，超狂手速也被眾人讚嘆是「台灣最速男」。
iPhone 16 Pro Max推鈦金屬色系 實機好評不斷
iPhone 16 Pro Max機身採用鈦金屬邊框、新一代超瓷晶盾面板、霧面玻璃機背組成，顏色以鈦金屬色系為主，搭配黑、白、原色、沙漠色等配色，Joeman在影片中展示「沙漠鈦金屬」配色，Joeman表示，肉眼看比較接近淺的古銅金色，「機身側邊金色較明顯，後背則是低調的金色，肉眼看很典雅舒服」。
而本次iPhone 16系列在發表會一出現，顏色就相當吸睛，除了iPhone 16的藍色外，iPhone 16 Pro Max也頗受歡迎，網友湧入Joeman社群留言：「真的比爆料的照片好看很多」、「新顏色真好看」、「這個顏色很創新，蠻燒的」、「新色實體很讓人心動」。
iPhone 16新功能「相機控制」 拍照功能升級有感
iPhone 16系列本次新增「相機控制」功能，Joeman在拿到實機當下也立刻體驗，他指出，相機控制鍵可以快速開啟相機，輕按加滑動就能馬上進行鏡頭放大和縮小，數位變焦甚至可以來到10～20倍，「相機控制」功能還能讓拍攝者選擇相片風格、調整色調等。
此外，Joeman也提到，iPhone 16 Pro 以上的4K、120Hz錄影，能讓影片後製空間變大，不過要等後續更多的常識和實驗，才能體會這項強大的功能。
🟡iPhone 16
螢幕：6.1吋動態島
顏色：黑、白、粉、綠、藍
128GB／29900元
256GB／33400元
512GB／40400元
🟡iPhone 16 Plus
螢幕：6.7吋動態島
顏色：黑、白、綠、藍、粉
128GB／32900元
256GB／36400元
512GB／43400元
🟡iPhone 16 Pro
螢幕：6.3吋動態島
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
128GB／36900元
256GB／40400元
512GB／47400元
1TB／54400元
🟡iPhone 16 Pro Max
螢幕：6.9吋動態島
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
256GB／44900元
512GB／51900元
1TB／58900元
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iPhone 16 Pro Max機身採用鈦金屬邊框、新一代超瓷晶盾面板、霧面玻璃機背組成，顏色以鈦金屬色系為主，搭配黑、白、原色、沙漠色等配色，Joeman在影片中展示「沙漠鈦金屬」配色，Joeman表示，肉眼看比較接近淺的古銅金色，「機身側邊金色較明顯，後背則是低調的金色，肉眼看很典雅舒服」。
而本次iPhone 16系列在發表會一出現，顏色就相當吸睛，除了iPhone 16的藍色外，iPhone 16 Pro Max也頗受歡迎，網友湧入Joeman社群留言：「真的比爆料的照片好看很多」、「新顏色真好看」、「這個顏色很創新，蠻燒的」、「新色實體很讓人心動」。
iPhone 16新功能「相機控制」 拍照功能升級有感
iPhone 16系列本次新增「相機控制」功能，Joeman在拿到實機當下也立刻體驗，他指出，相機控制鍵可以快速開啟相機，輕按加滑動就能馬上進行鏡頭放大和縮小，數位變焦甚至可以來到10～20倍，「相機控制」功能還能讓拍攝者選擇相片風格、調整色調等。
此外，Joeman也提到，iPhone 16 Pro 以上的4K、120Hz錄影，能讓影片後製空間變大，不過要等後續更多的常識和實驗，才能體會這項強大的功能。
iPhone 16本次全部維持和上一代相同的售價，沒有漲價，台灣將在本週五9月13日晚間8時開放預購、9月20日開賣。
🟡iPhone 16
螢幕：6.1吋動態島
顏色：黑、白、粉、綠、藍
128GB／29900元
256GB／33400元
512GB／40400元
🟡iPhone 16 Plus
螢幕：6.7吋動態島
顏色：黑、白、綠、藍、粉
128GB／32900元
256GB／36400元
512GB／43400元
🟡iPhone 16 Pro
螢幕：6.3吋動態島
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
128GB／36900元
256GB／40400元
512GB／47400元
1TB／54400元
🟡iPhone 16 Pro Max
螢幕：6.9吋動態島
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
256GB／44900元
512GB／51900元
1TB／58900元
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