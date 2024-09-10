iPhone 16太值得買！果粉推爆「5大亮點」一次看：不漲價、神功能

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▲iPhone 16全系列新機公開，Joeman也在第一時間拿到iPhone 16 Pro Max沙漠金實機，並拍片分享大讚超美。（圖／Joeman IG）

▲iPhone 16系列全面採用三奈米製程的A18晶片，更省電、速度更快、效能更強，也是一改過去兩年新機用舊Pro晶片的習慣。（圖/達志影像/美聯社）

▲iPhone 16系列全面新增「攝影控制按鈕」，方便又實用，成為本次新機發表一大亮點。（圖/YT@APPLE）

▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

iPhone 16性能提升五大亮點！蘋果秋季發表會在今（10）日台灣時間凌晨一點登場，其中iPhone 16一共推出四款新機，出現了前所未有的大變動，除了功能升級有感之外，最令人驚豔的是，販售起始價格也沒有漲價，讓大批果粉熬夜追直播都大讚：「這一代iPhone真的很值得買！」在蘋果發表會之前，，多數人都覺得不好看，但是在實體機公開之後，；另外在YouTuber「Joeman」也在第一時間拿到iPhone 16 Pro Max實體機，大讚顏色真的很美！這次在iPhone 16系列當中，，該動作按鈕可以帶給用戶更多實用的功能。在過去蘋果從iPhone 14開始，為了區隔iPhone Pro系列的差異，，終於回到同代晶片使用，這次使用的都是台積電三奈米技術，這一次iPhone 16全系列中，；除此之外按下按鈕之後就可以立刻進入相機模式，這次蘋果發表會主打的AI（Apple Intelligence）也登場，然而除了這五大亮點之外，最讓大家關心的當然還是價格的問題，蘋果這次根本是佛心來著，即便功能大幅度的升級，但價格意外沒漲價，以記者自己本身拿iPhone 12來看，一定會直接升級到16系列，而不會選擇舊機，要換手機的用戶，趕緊比較自己的需求來做出最佳選擇囉！