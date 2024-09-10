iPhone 16太值得買！果粉推爆「5大亮點」一次看：不漲價、神功能

iPhone 16性能提升五大亮點！蘋果秋季發表會在今（10）日台灣時間凌晨一點登場，其中iPhone 16一共推出四款新機，出現了前所未有的大變動，除了功能升級有感之外，最令人驚豔的是，販售起始價格也沒有漲價，讓大批果粉熬夜追直播都大讚：「這一代iPhone真的很值得買！」《NOWnews》也特別整理了果粉公認「iPhone 16五大必敗亮點」，讓你一文就能知道自己到底要不要買新機。
🟡iPhone 16必買亮點一：顏色意外超美
在蘋果發表會之前，iPhone 16數字系列爆料顏色本來藍色、綠色都是屬於比較飽和的顏色系，多數人都覺得不好看，但是在實體機公開之後，iPhone 16的藍色以及綠色顏色調和都非常的棒且漂亮，不是屬於死板飽和色系；另外在iPhone 16 Pro系列原本說的金銅色，外傳照片是超級重的咖啡色，也變為超有質感的沙漠金，YouTuber「Joeman」也在第一時間拿到iPhone 16 Pro Max實體機，大讚顏色真的很美！
🟡iPhone 16必買亮點二：動作按鈕全面下放
這次在iPhone 16系列當中，原本只有在Pro系列才設置的「自定義動作按鈕」全面下放到數字機型中，也就意味著原本調整靜音的按鍵宣告走入歷史，該動作按鈕可以帶給用戶更多實用的功能。
🟡iPhone 16必買亮點三：全面採用A18晶片
在過去蘋果從iPhone 14開始，為了區隔iPhone Pro系列的差異，因此新代手機的數字系列都採用舊代Pro系列的晶片，但這次iPhone 16拿掉維持兩年的策略，iPhone 16數字系列使用A18晶片；iPhone 16 Pro則是採用了A18 Pro晶片，終於回到同代晶片使用，這次使用的都是台積電三奈米技術，不僅比iPhone 15效能提高30%、GPU速度提升40%，整體電池耗電量也節省35%，非常驚人的大幅度進步。
🟡iPhone 16必買亮點四：新增拍攝控制按鈕
這一次iPhone 16全系列中，機身的左側下方全面配備「拍攝控制按鈕」，該按鈕不僅有輕按、重壓不同的功能之外，也能在妳拍照時利用按鈕來調整遠近的距離，當成快門等；除此之外按下按鈕之後就可以立刻進入相機模式，拍攝街景、餐廳、物品甚至能夠自動搜尋相關資訊，非常的強大。
🟡iPhone 16必買亮點五：AI（Apple Intelligence）應用時代來臨
這次蘋果發表會主打的AI（Apple Intelligence）也登場，整個Siri的模式大幅度升級，可以用傳訊的方式詢問任何事件、幫忙刪除相簿中重複的照片等，在AI功能上不僅是文章、訊息的校正，也可以天馬行空的自創Emoji的表情，甚至可以直接轉錄你的通話內容等，號稱是一款數據保護方面最安全的AI類型。
然而除了這五大亮點之外，最讓大家關心的當然還是價格的問題，蘋果這次根本是佛心來著，即便功能大幅度的升級，但價格意外沒漲價，包括iPhone 16售價29900元起、iPhone 16 Plus售價32900元起、iPhone 16 Pro售價36900元起，以及最頂規的iPhone 16 Pro Max售價44900元起，全部都跟iPhone 15系列初始售價一樣！以記者自己本身拿iPhone 12來看，一定會直接升級到16系列，而不會選擇舊機，要換手機的用戶，趕緊比較自己的需求來做出最佳選擇囉！
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在蘋果發表會之前，iPhone 16數字系列爆料顏色本來藍色、綠色都是屬於比較飽和的顏色系，多數人都覺得不好看，但是在實體機公開之後，iPhone 16的藍色以及綠色顏色調和都非常的棒且漂亮，不是屬於死板飽和色系；另外在iPhone 16 Pro系列原本說的金銅色，外傳照片是超級重的咖啡色，也變為超有質感的沙漠金，YouTuber「Joeman」也在第一時間拿到iPhone 16 Pro Max實體機，大讚顏色真的很美！
🟡iPhone 16必買亮點二：動作按鈕全面下放
這次在iPhone 16系列當中，原本只有在Pro系列才設置的「自定義動作按鈕」全面下放到數字機型中，也就意味著原本調整靜音的按鍵宣告走入歷史，該動作按鈕可以帶給用戶更多實用的功能。
🟡iPhone 16必買亮點三：全面採用A18晶片
在過去蘋果從iPhone 14開始，為了區隔iPhone Pro系列的差異，因此新代手機的數字系列都採用舊代Pro系列的晶片，但這次iPhone 16拿掉維持兩年的策略，iPhone 16數字系列使用A18晶片；iPhone 16 Pro則是採用了A18 Pro晶片，終於回到同代晶片使用，這次使用的都是台積電三奈米技術，不僅比iPhone 15效能提高30%、GPU速度提升40%，整體電池耗電量也節省35%，非常驚人的大幅度進步。
🟡iPhone 16必買亮點四：新增拍攝控制按鈕
這一次iPhone 16全系列中，機身的左側下方全面配備「拍攝控制按鈕」，該按鈕不僅有輕按、重壓不同的功能之外，也能在妳拍照時利用按鈕來調整遠近的距離，當成快門等；除此之外按下按鈕之後就可以立刻進入相機模式，拍攝街景、餐廳、物品甚至能夠自動搜尋相關資訊，非常的強大。
🟡iPhone 16必買亮點五：AI（Apple Intelligence）應用時代來臨
這次蘋果發表會主打的AI（Apple Intelligence）也登場，整個Siri的模式大幅度升級，可以用傳訊的方式詢問任何事件、幫忙刪除相簿中重複的照片等，在AI功能上不僅是文章、訊息的校正，也可以天馬行空的自創Emoji的表情，甚至可以直接轉錄你的通話內容等，號稱是一款數據保護方面最安全的AI類型。
然而除了這五大亮點之外，最讓大家關心的當然還是價格的問題，蘋果這次根本是佛心來著，即便功能大幅度的升級，但價格意外沒漲價，包括iPhone 16售價29900元起、iPhone 16 Plus售價32900元起、iPhone 16 Pro售價36900元起，以及最頂規的iPhone 16 Pro Max售價44900元起，全部都跟iPhone 15系列初始售價一樣！以記者自己本身拿iPhone 12來看，一定會直接升級到16系列，而不會選擇舊機，要換手機的用戶，趕緊比較自己的需求來做出最佳選擇囉！
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