感冒後小心！8歲童頭暈嗜睡爆「急性腦炎」　置換血漿+針灸搶救　

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▲經中醫針灸合併西醫治療，病重腦炎女童得以康復返家。（圖／馬偕醫院提供）

一名8歲女童日前連續2天頭暈，第3天出現嚴重嗜睡且無法言語，緊急送醫後，發現有輕微腦水腫，於是轉入加護病房，接受降壓藥、預防性抗生素、抗病毒藥物等治療，後續診斷她是因感染造成腦炎，經與中醫合併治療並積極復健，住院1個月後總算順利返家。馬偕兒童醫院兒童神經科主治醫師黃佳雲說，腦炎可能是身體對病毒或細菌感染的反應，也可能是自體免疫因素導致體內免疫細胞攻擊健康組織所致，有些患者對治療反應良好、有些可能出現癲癇或更長期的學習問題，甚至可能導致永久性損傷，或有致命危險。黃佳雲表示，此個案自急診轉入加護病房後，團隊第一時間即給予高劑量類固醇及靜脈免疫球蛋白，因觀察腦波有異常放電現象，同步採取預防性抗癲癇藥，而經腦部磁振攝影發現雙側大腦、右側橋腦及部分胼胝體有多處影像增強，懷疑是「急性播散性腦脊髓炎」（ADEM）。治療後，除在病房掌握時間安排復健外，更同時會診中醫科進行針灸治療。針對ADEM，黃佳雲說，其通常發生於感冒後，治療方式主要採取高劑量皮質類固醇，大多數對藥物反應良好，可完全或接近完全康復，但此法若效果不佳，也可改用血漿置換或靜脈注射免疫球蛋白等治療。黃佳雲指出，該病童住院時，一度只能靠鼻胃管進食，進行血漿置換後，肢體動作才逐漸好轉，而住院一個月期間接受中、西醫及復健合併治療，病情大幅改善，出院後一個月的門診追蹤，跑跳、說話及吞嚥功能完全恢復正常。馬偕中醫部針傷科主任王宏銘則說，當時為搶治療時機，病童進入加護病房不久即合併針灸治療，由針傷科團隊針對具「開竅醒神」效果的穴位、如腳底「湧泉穴」，以及與手腳無力有關的「足三里穴」及「合谷穴」等合併治療，一週3次，一次15~20分鐘，急性期以開竅清熱醒神為主，待意識逐漸改善，則以疏通經絡、改善肢體活動等為主。黃佳雲提醒，腦炎通常是由病毒引起，家長若發現病毒感染疑似症狀，包括腹瀉、噁心、嘔吐或皮疹。或接觸攜帶疾病的病原體後出現不適，例如貓（巴爾通體，也稱為貓抓病）或其他動物、環境暴露（例如在水中游泳）等，均應儘速就醫。