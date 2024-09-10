蘋果AI功能一次看！庫克一句話揭序　最強落後者能否搶回AI話語權

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▲新款iPhone 16 Pro系列產品則迎來重大革新，搭載A18 Pro晶片。（圖／擷取自蘋果發表會直播）

▲蘋果推出AI功能，執行長庫克表示「這象徵著令人為之興奮的新時代即將展開」。（圖／擷取自蘋果發表會直播）

▲Apple Intelligence明年將支援更多語言，如中文、法語、日語和西班牙語等。（圖／擷取自蘋果發表會直播）

▲Apple Intelligence的清理工具可在不會意改變主體的前提下，識別並刪除照片背景中的物體。（圖／擷取自蘋果發表會直播）

▲當朋友傳訊息給你推薦你某一首歌，只要向Siri提出「播放」的指令，目標歌曲即立即播出。（圖／擷取自蘋果發表會直播）

▲可透過相機鈕使用ChatGPT功能，摘要畫面上的訊息或尋求指導。（圖／擷取自蘋果發表會直播）

蘋果公司（Apple）於今（10）日舉行的秋季發表會上亮出全新iPhone 16系列手機之際，「Apple Intelligence」功能也成為萬眾矚目的焦點。隨著iPhone的AI時刻到來，為新時代AI賽局揭開序幕，市場關注蘋果在AI發展上落後三星、Google、華為，日後能否順利搶回AI話語權，成為最強的落後者？蘋果秋季發表會於台灣時間10日凌晨1時登場，以「It’s Glowtime（閃耀時刻）」為主題，推出iPhone 16系列新機、Apple Watch Series 10，以及AirPods 4等產品。其中，iPhone 16搭載全新的A18處理器，可優化大型生成式AI模型運作；新款iPhone Pro系列產品則迎來重大革新，因搭載A18 Pro晶片，具備第二代3奈米晶體管和全新的16核神經引擎，效能提升15%、耗電量也降低 20%。除此之外，螢幕尺寸加大改成6.3吋及6.9吋，同時新增4K 120fps錄影功能，以及錄音室等級麥克風。由於iPhone 16使用全新A18晶片，且全系列都將支援Apple Intelligence，市場期待今年下半年將迎來一波新的換機潮，雖然美國財經媒體《彭博》日前曾對此提出質疑，認為消費者想使用到Apple Intelligence最佳功能顯然還有得等，不如期待明年iPhone17的問世，但部分分析師仍看好iPhone 16換機前景，預期蘋果概念股將受惠於新機拉貨而會有不錯的表現。除了新產品的發表外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）於會上更進一步公開萬眾矚目的Apple Intelligence入門功能，確定將從下個月（10月）開始隨iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1一起推出，為蘋果正式加入手機AI賽局揭開序幕，庫克表示「這象徵著令人為之興奮的新時代即將展開」。在公布相關功能以前，蘋果首先強調技術的安全性，晶片伺服器以「Private Cloud Compute」讓 Apple Intelligence可以靈活和擴展其運算能力，並利用更大且以伺服器為基礎的模型來執行更複雜的指令，同時保護使用者的隱私，除了用戶本人之外，包括蘋果在內的其他人都無法取得數據。Apple Intelligence將首先以美國英語推出，並將於12月開始，擴展至澳洲、加拿大、紐西蘭、南非和英國等在地化英語，並於明年支持更多語言，如中文、法語、日語和西班牙語等。第1批Apple Intelligence功能確定會在下月推出，首要功能涵蓋理解和創建語言和圖像、跨應用程式採取行動、支援寫作工具與精煉文字、自然語言搜尋特定照片、清理工具、錄音摘要等。透過Apple Intelligence支援的系統範圍寫作工具，使用者可隨時重寫、校對或總結文字，使用範圍包括郵件、記事本或其他第三方應用程式等。在筆記和電話應用程式中，使用者可以錄製、轉錄和總結音訊，當用戶在通話時啟動錄音，通話的對象會自動收到通知，通話結束後，Apple Intelligence也會產生摘要以幫助回憶關鍵點。提到支援摘要功能，現代人透過手機接收的資訊多且繁雜，Apple Intelligence可以幫助用戶匯總應用程式的通知，並優先顯示對其來說最重要的訊息，在使用者的收件匣中，透過摘要傳達每封電子郵件的要點，郵件中也為用戶提供快速的回覆建議，並識別電子郵件中的問題以確保所有內容都已完成回覆。在傳送訊息時，可直接輸入簡單指令，生成出想要的貼圖組合，例如輸入「猴子騎馬」，Genmoji就會幫用戶生成一張猴子正在騎馬的emoji。領先蘋果推出AI手機的三星與Google，擁有AI偵測修圖和快速編輯功能，令果粉羨慕不已，如今已無需再垂涎於此，Apple Intelligence的清理工具可在不會改變主體的前提下，識別並刪除照片背景中的物體，還可還透過自然語言以簡單的描述搜尋特定照片或影片，並自動創建影音。此外，Siri經過重新設計，在啟動時會發出優雅的光芒，環繞螢幕邊緣，整體功能有將更加自然、靈活、深度融入系統體驗中。用戶可以隨時在iPhone、iPad和Mac上向Siri輸入內容，並立即得到解答，或完成目標動作如建立行程等，即使用戶提出指示的說話方式不夠通順，甚至結巴，Siri也能憑藉豐富的語言理解功能跟進。在訊息畫面中，若有想進一步瞭解或傳送的內容，Siri可立即達成目的，舉例來說，當朋友傳訊息給你推薦你某一首歌，只要向Siri提出「播放」的指令，目標歌曲即立即播出；或是想將某段文字或照片傳給某個人，在簡單指示Siri過後，即能完成。蘋果強調Apple Intelligence為免費功能，目前公佈的版本只是個開始，日後將釋出更多AI體驗，像是拍攝照片後，一鍵就能查詢拍攝物的相關資訊，例如餐廳的地點或定位資訊、狗的品種，甚至在拍攝展覽海報或廣告後，AI能自動擷取畫面上的資訊，讓用戶能一鍵新增行事曆。另外，還可透過相機鈕使用ChatGPT功能，摘要畫面上的訊息或尋求指導。iPhone的AI時刻來臨，Apple Intelligence第1批釋出的功能比市場預期來得更多且完整，實際體驗結果如何？蘋果能否搶回AI話語權，成功打出「最強落後者」的名號，仍待日後正式釋出後一一驗證。