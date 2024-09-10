iPhone 16爆料幾乎全中！新顏色實體機曝光　眾人公認這點最想買

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▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看，和發表會前的爆料至少吻合9成。（圖／NOWnews社群中心製）

▲iPhone 16 Pro的金銅色系列本來爆料是超深的大便咖啡色，Joeman在第一時間拿到iPhone 16 Pro Max沙漠金實機，拍片分享大讚非常美。（圖／Joeman IG）

▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

iPhone 16系列四款新機今（10）日台灣時間凌晨一點終於亮相，今年發表會令不少人感到非常驚艷，蘋果主打的AI功能完整介紹以外，也有新增包括拍攝控制按鈕、加大螢幕尺寸等等，iPhone 16 數字系列以及Pro系列的「沙漠金」實體機也搶先被YouTuber「Joeman」開箱，不少人都大讚漂亮；而外傳的價格不變爆料也是精準預測，大約有9成在蘋果發表會前的爆料都實錘，接下來至明年初將掀起一波換機潮。，包括引人注目的螢幕加大尺寸，，數字系列採用A18晶片、Pro系列則是A18 Pro晶片。在顏色上面雖然預測都差不多，不過實體機上出現蠻大的落差，iPhone 16的藍色、綠色跟原先流出照片不太相同，，Joeman今年同樣受邀到蘋果總部參加發表會，第一時間也發上實體機影片，，被許多要換新機的果粉讚爆；而原本外傳iPhone 16 Pro有可能砍掉128GB的選項，直接從256GB起價，但發表會後結束，確定iPhone 16 Pro還是有128GB的版本。整體來說，今年發表會前的爆料還是一樣準確，僅跟發表會後正式發布的內容有微小的落差，許多果粉公認這次發表會最大亮點，莫過於蘋果這次推出的「攝影控制按鈕」，讓人有想要購買的慾望變強！想要換新機的民眾，可以趕快評估需求，看自己要買舊代iPhone還是全新的iPhone 16系列新機囉！