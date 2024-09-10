iPhone 16爆料幾乎全中！新顏色實體機曝光　眾人公認這點最想買

iPhone 16系列四款新機今（10）日台灣時間凌晨一點終於亮相，今年發表會令不少人感到非常驚艷，蘋果主打的AI功能完整介紹以外，也有新增包括拍攝控制按鈕、加大螢幕尺寸等等，iPhone 16 數字系列以及Pro系列的「沙漠金」實體機也搶先被YouTuber「Joeman」開箱，不少人都大讚漂亮；而外傳的價格不變爆料也是精準預測，大約有9成在蘋果發表會前的爆料都實錘，接下來至明年初將掀起一波換機潮。
iPhone 16全系列四款新機亮相！發表會前爆料幾乎都實錘
這次iPhone 16系列新機在發表會前的爆料，大概有9成都是準確的，包括引人注目的螢幕加大尺寸，這次iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max螢幕增大至6.3吋、6.9吋；而在iPhone 16全系列新機也採用同代晶片，數字系列採用A18晶片、Pro系列則是A18 Pro晶片。
另外還有iPhone 16數字系列的鏡頭模組從斜對角變回「藥丸直立式」的款式；iPhone 16全系列取消側邊靜音撥桿，全部改成動作按鈕；iPhone 16全系列在側邊新增「Capture Button」，功能確實以拍照、對焦調整焦距為主；相機的畫素再提升；以及預購以及開賣的時間都是按照往常。
iPhone 16全系列新機Joeman開箱！眾人大讚「顏色超美」
在顏色上面雖然預測都差不多，不過實體機上出現蠻大的落差，iPhone 16的藍色、綠色跟原先流出照片不太相同，原本呈現是相對飽和的顏色，但實體機的綠色是呈現「湖水綠」，是綠中帶藍的感覺；藍色官方則取名為「湛海藍」，是在燈光下會偏藍帶紫的顏色，不是像之前爆料照片一樣那麼單一飽和色調。
另外iPhone 16的「金銅色」 原本流出照片被調侃是「大便咖啡色」，但實體機的照片其實是「沙漠鈦金屬色」，屬於比較淺色的古銅色，非常的漂亮，Joeman今年同樣受邀到蘋果總部參加發表會，第一時間也發上實體機影片，不少粉絲也都認證：「沙漠金超美！」、「沙漠金出乎意料的好看耶！不知道買不買得到。」
至於價格部分，iPhone 16系列新機全面凍漲，即便功能上有大幅度的升級，但起始售價跟去年的iPhone 15完全一樣，被許多要換新機的果粉讚爆；而原本外傳iPhone 16 Pro有可能砍掉128GB的選項，直接從256GB起價，但發表會後結束，確定iPhone 16 Pro還是有128GB的版本。
整體來說，今年發表會前的爆料還是一樣準確，僅跟發表會後正式發布的內容有微小的落差，許多果粉公認這次發表會最大亮點，莫過於蘋果這次推出的「攝影控制按鈕」，由於AI功能還是在iPhone 15 Pro可以使用，但攝影控制按鈕是專屬於iPhone 16的機型才能使用，讓人有想要購買的慾望變強！想要換新機的民眾，可以趕快評估需求，看自己要買舊代iPhone還是全新的iPhone 16系列新機囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
這次iPhone 16系列新機在發表會前的爆料，大概有9成都是準確的，包括引人注目的螢幕加大尺寸，這次iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max螢幕增大至6.3吋、6.9吋；而在iPhone 16全系列新機也採用同代晶片，數字系列採用A18晶片、Pro系列則是A18 Pro晶片。
另外還有iPhone 16數字系列的鏡頭模組從斜對角變回「藥丸直立式」的款式；iPhone 16全系列取消側邊靜音撥桿，全部改成動作按鈕；iPhone 16全系列在側邊新增「Capture Button」，功能確實以拍照、對焦調整焦距為主；相機的畫素再提升；以及預購以及開賣的時間都是按照往常。
iPhone 16全系列新機Joeman開箱！眾人大讚「顏色超美」
在顏色上面雖然預測都差不多，不過實體機上出現蠻大的落差，iPhone 16的藍色、綠色跟原先流出照片不太相同，原本呈現是相對飽和的顏色，但實體機的綠色是呈現「湖水綠」，是綠中帶藍的感覺；藍色官方則取名為「湛海藍」，是在燈光下會偏藍帶紫的顏色，不是像之前爆料照片一樣那麼單一飽和色調。
另外iPhone 16的「金銅色」 原本流出照片被調侃是「大便咖啡色」，但實體機的照片其實是「沙漠鈦金屬色」，屬於比較淺色的古銅色，非常的漂亮，Joeman今年同樣受邀到蘋果總部參加發表會，第一時間也發上實體機影片，不少粉絲也都認證：「沙漠金超美！」、「沙漠金出乎意料的好看耶！不知道買不買得到。」
至於價格部分，iPhone 16系列新機全面凍漲，即便功能上有大幅度的升級，但起始售價跟去年的iPhone 15完全一樣，被許多要換新機的果粉讚爆；而原本外傳iPhone 16 Pro有可能砍掉128GB的選項，直接從256GB起價，但發表會後結束，確定iPhone 16 Pro還是有128GB的版本。
整體來說，今年發表會前的爆料還是一樣準確，僅跟發表會後正式發布的內容有微小的落差，許多果粉公認這次發表會最大亮點，莫過於蘋果這次推出的「攝影控制按鈕」，由於AI功能還是在iPhone 15 Pro可以使用，但攝影控制按鈕是專屬於iPhone 16的機型才能使用，讓人有想要購買的慾望變強！想要換新機的民眾，可以趕快評估需求，看自己要買舊代iPhone還是全新的iPhone 16系列新機囉！