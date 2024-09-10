蘋果發表會2024／iPhone 16 Pro 價格凍漲！迎來歷來「6大之最」

蘋果今（10）日凌晨1點，終於發表了iPhone 16系列手機，同時還有全新Apple Watch S10以及AirPods 4耳機。其中頂規的iPhone 16 Pro系列，集結蘋果三千寵愛於一身，螢幕相較於上一代都更大，其中iPhone 16 Pro Max更是升級到6.9吋，配置最高規的A18 Pro 晶片，並加入全新「相機控制」，超廣角鏡頭升級到4800萬畫素。原本外傳會再漲價，這次蘋果佛心的凍漲，iPhone 16 Pro起跳價為36900元起和上一代價格相同，台灣9 月13日開放預購，9月20日開始供貨。
🟡iPhone 16 Pro最大iPhone螢幕
iPhone 16 Pro 為 6.3 吋，iPhone 16 Pro Max 為 6.9 吋，是歷來最大的 iPhone螢幕，使用Super Retina XDR 螢幕，支援「永遠顯示」和 ProMotion 技術。
🟡iPhone 16 Pro最薄邊框
全新 Pro 系列帶來 Apple 全系列中最薄的邊框，同時採用堅固、輕巧的鈦金屬設計以及最新一代的超瓷晶盾。
🟡iPhone 16 Pro最新「相機控制」按鍵
「相機控制」全新亮相，在按鍵上滑動手指，即可調整縮放、曝光或景深等。今年秋季還會有兩段式快門，輕按即可自動鎖定主體的焦點和曝光。
🟡iPhone 16 Pro最專業拍照功能
▪︎皆配備強大的 5 倍望遠相機。
▪︎相機系統由 A18 Pro 驅動，推出全新 4800 萬像素 Fusion 相機，配備更快、更有效率的四合一像素感光元件和 Apple 相機介面。
▪︎提供錄製杜比視界 4K120 fps 影片，這是 iPhone 歷來最高解析度和影格速率的組合，也是智慧型手機首例。
▪︎四合一像素感光元件的讀取資料速度提升至 2 倍，為 4800 萬像素 ProRAW 或 HEIF 格式照片實現零快門延遲。
▪︎全新 4800 萬像素超廣角相機具有自動對焦功能的四合一像素感光元件，因此使用者在拍攝獨特取景、廣角照片，或以微距攝影接近拍攝主體時，可以拍出更高解析度的 4800 萬像素 ProRAW 和 HEIF 格式影像。
▪︎「慢動作」或「影片」模式下拍攝 4K120 fps 影片，可在「照片」App 中調整播放速度，包括四分之一速度播放、呈現夢幻效果的全新半速選項，以及相當於每秒 24 影格的五分之一速度。
▪︎全新影像訊號處理器使用者可為杜比視界 4K120 fps 影格的影片進行電影級品質的逐格調色。
▪︎可以拍攝 4K120 fps 的 ProRes 影片，並直接存進外接儲存裝置。
▪︎均配備四個全新錄音室品質麥克風，可保留逼真的錄製聲音。
▪︎由先進智慧和機器學習 (ML) 驅動的「混音」，提供編輯影片聲音的創意新方法。「混音」讓使用者可在拍攝後調整聲音，聚焦鏡頭內的人的語音，此功能也可將語音音軌前置，環境噪音則放入背景音。強大的機器學▪︎習演算法具備降低風切聲的功能，可減少惱人的噪音，提升音訊品質。
🟡iPhone 16 Pro最強大運算力
全新 A18 Pro 晶片具備領先業界的運算能力，可驅動需要大量圖形處理的遊戲、運算攝影功能和 Apple Intelligence。A18 Pro 以第二代 3 奈米技術建構，採用新架構，具備更小、更快的電晶體，帶來前所未有的效率。全新 16 核心神經網路引擎比前一代更快、更高效率。系統記憶體總頻寬增加了 17%，是 iPhone 歷來最高，能支援神經網路引擎，6 核心 GPU 的速度也得到提升，比前一代快了 20% ，為遊戲帶來絕美視覺效果。
🟡iPhone 16 Pro最聰明AI
iPhone 16 系列專為 Apple Intelligence 打造，提供的功能包含：
▪︎Writing Tools 提升寫作品質，自動改寫、校對和摘要文字。
▪︎Genmoji使用 Siri 製作自己想要的表情符號，打字或語音輸入想要的表情符號，就可以生成。
▪︎統整通知，透過「郵件」中的 Priority Messages 功能，優先顯示具時效性的訊息。備忘錄」和「電話」App 中對音訊內容進行錄製、逐字稿謄錄以及摘要。
▪︎Siri變得更加自然靈活，與系統體驗整合也更深入
👉價格與上市日期
▪︎預購日： 9月13日晚上8點
▪︎開賣日： 9月20日
👉iPhone 16 Pro
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
▪︎128GB／36900元
▪︎256GB／40400元
▪︎512GB／47400元
▪︎1TB／54400元
👉iPhone 16 Pro Max
容量／價格：
▪︎256GB／44900元
▪︎512GB／51900元
▪︎1TB／58900元
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iPhone 16 Pro 為 6.3 吋，iPhone 16 Pro Max 為 6.9 吋，是歷來最大的 iPhone螢幕，使用Super Retina XDR 螢幕，支援「永遠顯示」和 ProMotion 技術。
🟡iPhone 16 Pro最薄邊框
全新 Pro 系列帶來 Apple 全系列中最薄的邊框，同時採用堅固、輕巧的鈦金屬設計以及最新一代的超瓷晶盾。
🟡iPhone 16 Pro最新「相機控制」按鍵
「相機控制」全新亮相，在按鍵上滑動手指，即可調整縮放、曝光或景深等。今年秋季還會有兩段式快門，輕按即可自動鎖定主體的焦點和曝光。
🟡iPhone 16 Pro最專業拍照功能
▪︎皆配備強大的 5 倍望遠相機。
▪︎相機系統由 A18 Pro 驅動，推出全新 4800 萬像素 Fusion 相機，配備更快、更有效率的四合一像素感光元件和 Apple 相機介面。
▪︎提供錄製杜比視界 4K120 fps 影片，這是 iPhone 歷來最高解析度和影格速率的組合，也是智慧型手機首例。
▪︎四合一像素感光元件的讀取資料速度提升至 2 倍，為 4800 萬像素 ProRAW 或 HEIF 格式照片實現零快門延遲。
▪︎全新 4800 萬像素超廣角相機具有自動對焦功能的四合一像素感光元件，因此使用者在拍攝獨特取景、廣角照片，或以微距攝影接近拍攝主體時，可以拍出更高解析度的 4800 萬像素 ProRAW 和 HEIF 格式影像。
▪︎「慢動作」或「影片」模式下拍攝 4K120 fps 影片，可在「照片」App 中調整播放速度，包括四分之一速度播放、呈現夢幻效果的全新半速選項，以及相當於每秒 24 影格的五分之一速度。
▪︎全新影像訊號處理器使用者可為杜比視界 4K120 fps 影格的影片進行電影級品質的逐格調色。
▪︎可以拍攝 4K120 fps 的 ProRes 影片，並直接存進外接儲存裝置。
▪︎均配備四個全新錄音室品質麥克風，可保留逼真的錄製聲音。
▪︎由先進智慧和機器學習 (ML) 驅動的「混音」，提供編輯影片聲音的創意新方法。「混音」讓使用者可在拍攝後調整聲音，聚焦鏡頭內的人的語音，此功能也可將語音音軌前置，環境噪音則放入背景音。強大的機器學▪︎習演算法具備降低風切聲的功能，可減少惱人的噪音，提升音訊品質。
🟡iPhone 16 Pro最強大運算力
全新 A18 Pro 晶片具備領先業界的運算能力，可驅動需要大量圖形處理的遊戲、運算攝影功能和 Apple Intelligence。A18 Pro 以第二代 3 奈米技術建構，採用新架構，具備更小、更快的電晶體，帶來前所未有的效率。全新 16 核心神經網路引擎比前一代更快、更高效率。系統記憶體總頻寬增加了 17%，是 iPhone 歷來最高，能支援神經網路引擎，6 核心 GPU 的速度也得到提升，比前一代快了 20% ，為遊戲帶來絕美視覺效果。
🟡iPhone 16 Pro最聰明AI
iPhone 16 系列專為 Apple Intelligence 打造，提供的功能包含：
▪︎Writing Tools 提升寫作品質，自動改寫、校對和摘要文字。
▪︎Genmoji使用 Siri 製作自己想要的表情符號，打字或語音輸入想要的表情符號，就可以生成。
▪︎統整通知，透過「郵件」中的 Priority Messages 功能，優先顯示具時效性的訊息。備忘錄」和「電話」App 中對音訊內容進行錄製、逐字稿謄錄以及摘要。
▪︎Siri變得更加自然靈活，與系統體驗整合也更深入
👉價格與上市日期
▪︎預購日： 9月13日晚上8點
▪︎開賣日： 9月20日
👉iPhone 16 Pro
顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色
▪︎128GB／36900元
▪︎256GB／40400元
▪︎512GB／47400元
▪︎1TB／54400元
👉iPhone 16 Pro Max
容量／價格：
▪︎256GB／44900元
▪︎512GB／51900元
▪︎1TB／58900元
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