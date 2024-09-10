緊跟iPhone 16！華為發布會將至　三摺手機Mate XT預購超320萬人

蘋果公司的新品發布會，已於台灣時間10日凌晨舉行，而同樣將於10日登場的，還有中國科技大廠華為的新品發布會，這也是2間公司今年第2度撞期。華為終端董事長余承東先前曾誇下海口，強調華為將展出「巔峰之作」，各方預估華為將公布首款三摺手機「Mate XT非凡大師」。而根據華為商城的線上數據來看，截至發稿時間為止，Mate XT的預購人數已達327.4萬人。
綜合中港媒報導，「Mate XT非凡大師」於上週六中午12時08分開放預購，短短幾天預購人數已破300萬，Mate XT新品將於10日正式發布，並於下週五上午10時08分正式開賣。
官網資料顯示，Mate XT分為玄黑、瑞紅2款顏色，分別有16GB+512GB、16GB+1TB版本。
華為公司與華為終端董事長余承東，本月初都曾在微博發文，豪語稱：「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」
外媒《路透社》形容，Mate XT的強勁預購量，顯示華為因應美國制裁的能力，並鞏固了其身為蘋果主要競爭對手的地位。《BBC》則指出，蘋果在將生成式AI融入設備方面，進度比競爭對手還要慢，華為的三摺手機也是威脅之一，因此它能提供什麼樣的服務「至關重要」。
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官網資料顯示，Mate XT分為玄黑、瑞紅2款顏色，分別有16GB+512GB、16GB+1TB版本。
華為公司與華為終端董事長余承東，本月初都曾在微博發文，豪語稱：「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」
外媒《路透社》形容，Mate XT的強勁預購量，顯示華為因應美國制裁的能力，並鞏固了其身為蘋果主要競爭對手的地位。《BBC》則指出，蘋果在將生成式AI融入設備方面，進度比競爭對手還要慢，華為的三摺手機也是威脅之一，因此它能提供什麼樣的服務「至關重要」。