摩羯颱風恐釀越南64亡！富壽省有橋被沖毀　多名民眾連人帶車墜河

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▲僥倖掉落在橋台、沒直接落河的民眾，在橋邊等待救援。（圖／翻攝自越南快訊報）

摩羯颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，但登陸時帶來的破壞，以及持續為越南北部山區帶來豪雨，引發土石流及洪水，釀成死傷。有越南媒體聲稱，死亡人數迄今已超過60人。富壽省（Phu Tho）有橋梁被洪水沖毀，行車紀錄器拍到橋梁斷裂的瞬間，有車輛隨橋面跌落河中，後方人車驚呼連連，急忙剎車才逃過一劫。綜合《越南快訊報》等當地媒體報導，摩羯為越南北部17個省份帶來了嚴重的土石流風險，死亡人數已增至64人，數百人受傷。隨著災情擴大，富壽省交通要道峰洲橋（Phong Chau）坍塌。報導稱，峰洲橋橫跨紅河，連接臨洮縣和三農縣，當地週一上午約10時遭洪水沖毀，預計有10多輛車連人掉進河裡被沖走，僅3人獲救。有倖存民眾回憶事發經過，稱當時他正騎著電動車要過橋，突然聽到一聲巨響，還沒反應過來就跌入河中，他一度以為自己活不成了，用盡全身力氣浮上水面，設法抓住了一棵香蕉樹，並被附近船上的人救起。另外2名生還者則說，當時他們騎機車互載過橋，突然發現車身開始搖晃，才過一秒橋就塌了，他們連人帶車一起掉進河裡，所幸他們掉落的地點是橋台，沒馬上被水沖走才得以存活，隨後附近居民將他們拉上岸。