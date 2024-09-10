續約0元換iPhone 16賺到？正確算法公開　通訊行認了：一堆人虧錢

蘋果iPhone 16系列新機在今（10）日凌晨一點亮相，各大電信業者過幾天就會立刻釋出相關的資費方案，開始開放用戶續約或是新辦門號來換新機，然而一定很多人苦惱，我現在到底應該要續約、新辦門號0元換手機還是直接購買空機划算？《NOWnews》本篇文章也來教大家到底應該怎麼算才划算，如果還在考慮的人，一文就能看懂哦！
這次iPhone 16推出新機之後，各大電信業者一定會積極推動5G網路吃到飽的搭配，因此延伸出「0元換新機」方案，先以現階段的還在線販售的iPhone 15來看，用戶如果要購買iPhone 15 128GB的手機的話，台灣大哥大現在是以「月付1599元綁約48個月」的方案，可以讓用戶0元帶走新機。
然而由於iPhone 16的推出，iPhone 15 128GB在官網的價錢已經降到25900元，試用1599元綁約48個月來算，繳完4年通訊費用要7萬6752元，如果扣掉手機空機的價格再除以48個月，每個月的通話資費大約是落在1059元左右，如果你現在的電信月租費落在附近，且網路是使用4G的話，不僅網路可以升等5G，手機也能換新，就是相對划算！
續約換0元手機要好好算！正確算法公開
以《NOWnews》記者自己本身來說，現在的電信月租費是4G吃到飽999元，假設要換購的是iPhone 16 128GB，且電信業者今年同樣推出「1599元綁約48個月」可以0元帶走新機的話，同樣是四年繳完7萬6752元，扣掉iPhone 16 128GB售價29900元再除以48個月，那個一個月電信約租費大約等於976元。
如此一來相比，我等於這四年每個月電信月租費少了，網路還能4G升等5G，這樣的0元換手機就會相對划算；而如果是需要貼錢的則是在月租費總額算出後，要「先加上貼錢的金額-空機價格再除以48個月」，以此類推計算。
通訊行店長認證一堆人不會算！這種情況「最賺保證不虧」
台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長也表示，如果不是對數字非常敏銳的人，很多通訊行、電信業專員為了製造業績，都不會告知客人划算或便宜，只會一直告訴客人這個方案「0元就能換機」、「免費帶回新手機」這種話術法，因此很多外行人自己雖然換新機很開心，但無形之中虧錢自己都不知道。
黃店長舉例，過去很多人手機資費都綁定在499元、699元的4G吃到飽方案，但如果用「1599元綁約48個月」升級5G方案的話，就算0元帶回新機，算下來完全不划算，四年下來至少會虧掉8000至10000。黃店長表示，不過唯一划算的就是，本身就已經是5G方案使用者，如果本身就已經月繳1599、1799高資費的族群，續約不續約都是要繳那個費用，那就續約直接領到免費的新手機一定最賺。其中的關鍵就是「你原本手機資費到底多少」，用「新資費X綁約月數-空機價格除以綁約月數」就能輕鬆算出到底划不划算了！
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然而由於iPhone 16的推出，iPhone 15 128GB在官網的價錢已經降到25900元，試用1599元綁約48個月來算，繳完4年通訊費用要7萬6752元，如果扣掉手機空機的價格再除以48個月，每個月的通話資費大約是落在1059元左右，如果你現在的電信月租費落在附近，且網路是使用4G的話，不僅網路可以升等5G，手機也能換新，就是相對划算！
續約換0元手機要好好算！正確算法公開
以《NOWnews》記者自己本身來說，現在的電信月租費是4G吃到飽999元，假設要換購的是iPhone 16 128GB，且電信業者今年同樣推出「1599元綁約48個月」可以0元帶走新機的話，同樣是四年繳完7萬6752元，扣掉iPhone 16 128GB售價29900元再除以48個月，那個一個月電信約租費大約等於976元。
如此一來相比，我等於這四年每個月電信月租費少了，網路還能4G升等5G，這樣的0元換手機就會相對划算；而如果是需要貼錢的則是在月租費總額算出後，要「先加上貼錢的金額-空機價格再除以48個月」，以此類推計算。
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台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長也表示，如果不是對數字非常敏銳的人，很多通訊行、電信業專員為了製造業績，都不會告知客人划算或便宜，只會一直告訴客人這個方案「0元就能換機」、「免費帶回新手機」這種話術法，因此很多外行人自己雖然換新機很開心，但無形之中虧錢自己都不知道。
黃店長舉例，過去很多人手機資費都綁定在499元、699元的4G吃到飽方案，但如果用「1599元綁約48個月」升級5G方案的話，就算0元帶回新機，算下來完全不划算，四年下來至少會虧掉8000至10000。黃店長表示，不過唯一划算的就是，本身就已經是5G方案使用者，如果本身就已經月繳1599、1799高資費的族群，續約不續約都是要繳那個費用，那就續約直接領到免費的新手機一定最賺。其中的關鍵就是「你原本手機資費到底多少」，用「新資費X綁約月數-空機價格除以綁約月數」就能輕鬆算出到底划不划算了！
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