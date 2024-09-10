續約0元換iPhone 16賺到？正確算法公開　通訊行認了：一堆人虧錢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以台灣大哥大現在iPhone 15 128GB方案來說，月租1599元綁約48個月可以0元換機，那這時就要去算總資費-空機價格再除以48個月，得出月租費如果高於現在太多就是不划算，可直接選購空機。（圖/台灣大哥大官網）

▲以記者現在4G網路吃到飽月租費999元來看，假設今年電信業方案不變，換算換購iPhone 16 128GB，得出月租費一個月976元，不僅4G變5G，月租費還變便宜，就是續約0元拿機比買空機划算。（圖/達志影像/美聯社）

▲如果本來手機資費低的人，基本上電信業、通訊行的0元換機方案都不划算，如果資費本來就高的人，就適合續約換新機。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）

蘋果iPhone 16系列新機在今（10）日凌晨一點亮相，各大電信業者過幾天就會立刻釋出相關的資費方案，開始開放用戶續約或是新辦門號來換新機，然而一定很多人苦惱，我現在到底應該要續約、新辦門號0元換手機還是直接購買空機划算？《NOWnews》本篇文章也來教大家到底應該怎麼算才划算，如果還在考慮的人，一文就能看懂哦！這次iPhone 16推出新機之後，，先以現階段的還在線販售的iPhone 15來看，然而由於iPhone 16的推出，iPhone 15 128GB在官網的價錢已經降到25900元，以《NOWnews》記者自己本身來說，現在的電信月租費是4G吃到飽999元，；而如果是需要貼錢的則是在月租費總額算出後，台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長也表示，如果不是對數字非常敏銳的人，，因此很多外行人自己雖然換新機很開心，黃店長舉例，黃店長表示，其中的關鍵就是「你原本手機資費到底多少」，用「新資費X綁約月數-空機價格除以綁約月數」就能輕鬆算出到底划不划算了！