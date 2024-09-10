蘋果發表會3分鐘看完！iPhone 16、耳機、手錶9新品售價、開賣日

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▲iPhone 16系列已經登場，本週五即將展開預購。（圖/達志影像/美聯社）

▲iPhone 16全系列都提供「拍攝按鈕」。（圖／翻攝官網）

▲Apple Watch S10 除了鋁金屬，首度加入了鈦金屬材質。（圖／翻攝官網）

▲AirPods Max 推出新色。（圖／翻攝影片）

▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

凌晨的蘋果發表會有哪些新東西？果粉起床後準備補課了！今年發表會，其實大多和發表會前爆料大神們的預測差異不太，包含手機、手錶、耳機等共計9樣新品加入。iPhone 16有4款，好消息是這次功能提昇但價格維持跟去年相同，沒有漲價。耳機有3款，包含AirPods 4、AirPods 4 降噪版和AirPods Max新色。手錶則有2款，有大螢幕的Apple Watch S10跟改新色的Apple Watch Ultra 2 黑色鈦金屬。一次看完9大新品售價、台灣開賣日。螢幕：6.1吋動態島機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背晶片：A18相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200萬像素，並首次引入微距功能充電：USB-C顏色：黑、白、粉、綠、藍其他重點功能：靜音改為動作按鈕、相機控制鍵、支援AI、空間拍攝容量／價格：128GB／29900元256GB／33400元512GB／40400元螢幕：6.7吋動態島機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背晶片：A18相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角1200萬像素，並首次引入微距功能充電：USB-C顏色：黑、白、綠、藍、粉其他重點功能：靜音改為動作按鈕、支援AI容量／價格：128GB／32900元256GB／36400元512GB／43400元螢幕：6.3吋動態島機身：鈦金屬邊框＋最新一代超瓷晶盾面板＋霧面玻璃機背晶片：A18 Pro相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦充電：USB-C顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色其他重點功能：側邊有動作按鈕、相機控制、支援AI容量／價格：128GB／36900元256GB／40400元512GB／47400元1TB／54400元螢幕：6.9吋動態島機身：鈦金屬邊框＋最新一代超瓷晶盾面板＋霧面玻璃機背晶片：A18 Pro相機：主鏡頭4800萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200萬像素5倍光學變焦充電：USB-C顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、沙漠色其他重點功：側邊有動作按鈕、拍攝按鈕、支援AI容量／價格：256GB／44900元512GB／51900元1TB／58900元為歷來最薄的 Apple Watch，使用全新 S10 SiP 晶片和內建的 4 核心神經網路引擎，新機身的大小略微擴增至全新的 42 公釐和 46 公釐。螢幕面積比 Apple Watch Series 6 多出了 30%。充電更快速，只需要 30 分鐘即可將電量充至 80% 。9月11日上午 9 點預定9月20日開賣鋁金屬：曜石黑色、玫瑰金、霧面拋光銀色。42mm/GPS 售價13500元、42mm/GPS＋行動網路 售價16500元46mm/GPS 售價14500元、46mm/GPS＋行動網路 售價17500元鈦金屬：原色、金色與石瓦色。42mm/GPS＋行動網路 售價23900元起46mm/GPS＋行動網路 售價25400元起這次沒有第三代的Apple Watch Ultra，僅推出改顏色的Apple Watch Ultra 2 黑色鈦金屬，將搭載watchOS 11 作業系統，帶來更強大的功能，包括訓練負荷、「生命徵象」App、「潮汐」App，以及「動作」按鈕的新自訂選項等，電池續航力可達 36 小時，切至「低耗電模式」更可長達 72 小時。9 月 20 日開賣Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬 售價27,900 元Apple Watch Hermès Ultra 2 售價47,700元AirPods 新系列包括具備全新設計與「主動式降噪」功能的 AirPods 4 以及一系列全新顏色的 AirPods Max。全新的 AirPods 4 有兩款不同機型可供顧客選購：AirPods 4 和具「主動式降噪」的 AirPods 4。AirPods Max 加入午夜色、星光色、藍色、紫色與橙色可選購，並支援更方便的 USB-C 充電。台灣尚未公布開賣日期AirPods 4 售價 4,490元AirPods 4具主動式降噪售價 5990AirPods Max新色採用 USB-C 充電售價 17,990元